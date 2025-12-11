"Snodi Empowerment", si è concluso a Guarene il percorso di formazione con una restituzione pubblica

Si è svolta il 9 dicembre a Guarene la serata di restituzione del percorso Snodi Empowerment, il programma formativo gratuito promosso nell’ambito del progetto “SNODI – Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”. Un appuntamento partecipato e significativo che ha visto protagonisti insieme agli amministratori dei Comuni di Neviglie, Piea e Guarene i cinquanta partecipanti: cittadini, amministratori, operatori culturali e membri di associazioni che, dopo le 60 ore complessive di laboratorio, hanno presentato pubblicamente il progetto personale sviluppato durante il percorso.



La restituzione ha rappresentato il momento conclusivo di un cammino iniziato a giugno, articolato in moduli dedicati all’analisi del contesto territoriale, all’esplorazione dell’ecosistema culturale locale, allo studio di buone pratiche e all’apprendimento di strumenti progettuali. Grazie al supporto dei tutor e all’utilizzo del Business Model Canvas, ogni partecipante ha costruito l’ossatura di un progetto culturale o di valorizzazione del territorio, trasformando una visione iniziale in un prototipo concreto.



Durante la serata, i partecipanti hanno illustrato le loro idee progettuali – sviluppate individualmente o in piccoli gruppi – presentando piani di comunicazione, ipotesi di budget e possibili strategie di fundraising, affrontando così tutte le componenti fondamentali della progettazione culturale contemporanea. Ne è emersa una mappa ricca e sorprendente di iniziative potenzialmente attivabili nei tre borghi coinvolti: appuntamenti culturali, proposte artistiche, attività di comunità, nuove forme di narrazione del territorio.



Il percorso Snodi Empowerment conferma così la propria vocazione: offrire strumenti, competenze e ispirazione a chi vive e anima i piccoli centri delle colline, nella convinzione che i borghi di Langhe, Monferrato e Roero siano laboratori di futuro. Luoghi in cui la cultura diventa motore di coesione sociale, rigenerazione e innovazione, grazie alla forza delle relazioni e alla creatività delle comunità locali.





«Snodi Empowerment rappresenta una perfetta sintesi dello spirito che ha animato il progetto Snodi sin dall’inizio: mettere le persone nella condizione di immaginare e costruire il futuro dei propri territori. La restituzione del 9 dicembre è la prova concreta che questa visione sta generando una traccia reale e condivisa. Le idee, le competenze e l’entusiasmo emersi in questi mesi sono un patrimonio che continuerà a vivere oltre il percorso formativo, radicandosi nei nostri borghi e contribuendo alla loro crescita culturale e comunitaria», dichiarano congiuntamente Simone Manzone sindaco di Guarene, Corrado Benotto sindaco di Neviglie, e Alessandro Borgo sindaco di Piea».