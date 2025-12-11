Torna la Mostra dei Presepi a Sanfrè

Manca poco alla 19ª edizione della Mostra dei Presepi a Sanfrè.

Si svolgerà al Santuario della Madonna del Popolo. Quest'anno consisterà un vero e proprio viaggio intorno al mondo, con oltre 500 presepi provenienti da diverse nazioni.

La mostra sarà aperta al pubblico e offrirà l'opportunità di ammirare la bellezza e la creatività dei presepi artigianali provenienti da tutto il mondo.

Sarà aperta dal 25 dicembre al 6 gennaio con orario dalle 14:30 alle 18 solo nei giorni prefestivi e festivi.

Vi invitiamo a partecipare a questo evento unico e a scoprire la magia dei presepi provenienti da tutto il mondo. Sarà un'esperienza indimenticabile per grandi e piccini!



