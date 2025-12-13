La commedia dialettale piemontese protagonista al Teatro Lux di Scarnafigi

Questa sera, sabato 13 dicembre, alle 21, il palcoscenico del Cinema Teatro Lux di Scarnafigi accoglierà una delle realtà più longeve e apprezzate del teatro dialettale piemontese: la compagnia “Il nostro teatro di Sinio”, protagonista della commedia in lingua piemontese “N’euv ’d doi ross”, scritta e diretta da Oscar Barile.

Fondata il 15 agosto 1981, la compagnia di Sinio rappresenta una vera e propria istituzione nel panorama teatrale regionale. Specializzata nella produzione di testi in piemontese, vanta una cinquantina di spettacoli e oltre duemila repliche all’attivo, portate in scena in teatri e piazze di Piemonte e Liguria. Nel corso degli anni il gruppo ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in importanti festival locali, confermandosi punto di riferimento per la valorizzazione della cultura e della lingua del territorio.

La commedia “N’euv ’d doi ross”, articolata in due atti, è un racconto delicato e ironico che affonda le radici nella tradizione contadina delle colline di Langa.

La trama ruota attorno al riaffiorare, dopo molto tempo, di una storia d’amore mai davvero vissuta: un incontro inatteso riporta alla luce emozioni sopite, pettegolezzi di paese, cattiverie e la difficoltà di difendere un sentimento autentico. Tra nostalgia, rimpianti e recriminazioni, prende forma il ritratto corale di una comunità e di un tempo che non c’è più, lasciando sullo sfondo il rammarico per un’occasione mancata, per quell’“euv ’d doi ross” che nessuno è riuscito a portare a compimento.

L’iniziativa è organizzata dai gestori del Teatro Lux insieme all’associazione culturale Macaone, con il contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.

Biglietto d’ingresso di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 347-6903694 oppure scrivere a macaoneaps@gmail.com