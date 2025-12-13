 / Eventi

Eventi | 13 dicembre 2025, 09:59

Questa sera, sabato 13 dicembre alle 21 in scena “N’euv ’d doi ross” con la storica compagnia “Il nostro teatro” di Sinio

La commedia dialettale piemontese protagonista al Teatro Lux di Scarnafigi

Questa sera, sabato 13 dicembre, alle 21, il palcoscenico del Cinema Teatro Lux di Scarnafigi accoglierà una delle realtà più longeve e apprezzate del teatro dialettale piemontese: la compagnia “Il nostro teatro di Sinio”, protagonista della commedia in lingua piemontese “N’euv ’d doi ross”, scritta e diretta da Oscar Barile.

Fondata il 15 agosto 1981, la compagnia di Sinio rappresenta una vera e propria istituzione nel panorama teatrale regionale. Specializzata nella produzione di testi in piemontese, vanta una cinquantina di spettacoli e oltre duemila repliche all’attivo, portate in scena in teatri e piazze di Piemonte e Liguria. Nel corso degli anni il gruppo ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in importanti festival locali, confermandosi punto di riferimento per la valorizzazione della cultura e della lingua del territorio.

La commedia “N’euv ’d doi ross”, articolata in due atti, è un racconto delicato e ironico che affonda le radici nella tradizione contadina delle colline di Langa.

La trama ruota attorno al riaffiorare, dopo molto tempo, di una storia d’amore mai davvero vissuta: un incontro inatteso riporta alla luce emozioni sopite, pettegolezzi di paese, cattiverie e la difficoltà di difendere un sentimento autentico. Tra nostalgia, rimpianti e recriminazioni, prende forma il ritratto corale di una comunità e di un tempo che non c’è più, lasciando sullo sfondo il rammarico per un’occasione mancata, per quell’“euv ’d doi ross” che nessuno è riuscito a portare a compimento.

L’iniziativa è organizzata dai gestori del Teatro Lux insieme all’associazione culturale Macaone, con il contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.

Biglietto d’ingresso di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 347-6903694 oppure scrivere a macaoneaps@gmail.com

