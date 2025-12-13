Natale a Marene: una giornata di festa, solidarietà e speranza in piazza Carignano

Il Comune di Marene, organizza per domani, domenica 14 dicembre, in piazza Carignano, dalle 11 alle ore 18, un evento denominato “Natale a Marene” nel cui contesto si svolgeranno “Un albero di pace” e la “Corsa dei Babbo Natale”.

“La manifestazione, riproposta ed ampliata rispetto alla edizione 2024 – spiegano gli organizzatori - ha lo scopo di coinvolgere famiglie e bambini Marenesi e delle comunità limitrofe, presentando una suggestiva atmosfera natalizia grazie alla presenza del grande albero di Natale collocato al centro della piazza, la casa di babbo natale con gli elfi, laboratori creativi, truccabimbi, banchi artigianali, e un ricco villaggio gastronomico organizzato dalla Pro loco marenese, Villa di Verzuolo, Bricco de Faule e dal Gruppo Alpini Marenesi”.

La manifestazione si aprirà con la novità di quest’anno, la “Corsa dei Babbo Natale”, organizzata dall’associazione Don Avataneo, verranno venduti dei pettorali alla cifra di €5 e tutto il ricavato sarà devoluto ai progetti della Caritas Marenese e dell’auto solidale Marenese.

Si proseguirà con “Un albero di pace”, vuole essere “simbolicamente” un inizio, un augurio di speranza per una pace, oggi più che mai, dove la cronaca ci riporta notizie di guerre e devastazioni, duratura e definitiva, prevede il coinvolgimento dei bambini che frequentato la Scuola Materna Santa Teresa del Bambin Gesù e l’Istituto Comprensivo, inoltre presenzieranno l’associazione Muovi le mani con i ragazzi ospitati presso il centro di accoglienza migranti ‘i Ramè’ e la biblioteca di Marene, tutti preparano un messaggio di pace che appenderanno all’albero di Natale simboleggiando il “concepimento” di una nuova speranza di pace.

Il pomeriggio proseguirà con il concerto natalizio dei ragazzi dell’Istituto Musicale ‘Fergusio’.

Il sindaco, Alberto Deninotti, e l’assessore alle manifestazioni, Donato Fabio, desiderano fare: “Un sentito ringraziamento a tutti i volontari, alle Proloco, al Gruppo Alpini Marenese, alle associazioni e alle insegnanti dell’Istituto Comprensivo e della Scuola Materna per il tempo, l’energia e la passione per rendere speciale il nostro Natale in Piazza”.



