“A tutto tondo” torna al Rondò dei Talenti: a Cuneo quattro giorni dedicati al futuro dell’educazione

Formazione per professionisti e iniziative aperte alla comunità si incontrano nella terza edizione di “A tutto tondo”, il Festival dell’educazione promosso dal Rondò dei Talenti. Dopo le anteprime in programma fino al 5 luglio, il cuore della manifestazione si svilupperà da mercoledì 8 a sabato 11 luglio con un calendario ricco e articolato.

Saranno oltre 140 i professionisti dell’educazione coinvolti, provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei – tra cui Turchia, Grecia, Spagna e Germania – impegnati nelle sette Summer School, una delle quali a carattere internazionale in lingua inglese. I percorsi formativi affronteranno temi di stretta attualità, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e visioni innovative per il mondo educativo.

Momento centrale sarà il convegno conclusivo di sabato 11 luglio alle 10, nello Spazio Varco, dal titolo “Immaginazione e coraggio nell’educazione”, aperto gratuitamente al pubblico su prenotazione. Interverranno Elena Rainò, neuropsichiatra infantile, Stefano Laffi, sociologo, e Gigi Cotichella, formatore e autore, per riflettere sull’educazione come leva creativa e trasformativa.

Parallelamente, il festival propone un ricco programma di appuntamenti per cittadini, famiglie e giovani, scandito da quattro parole chiave: cittadinanza globale e diritti (8 luglio), nutrimenti educativi (9 luglio), lentezza e partecipazione (10 luglio), immaginazione e coraggio (11 luglio). Le giornate inizieranno già dal mattino con attività all’aperto, tra camminate, yoga, meditazione e forest bathing.

Tra gli eventi in evidenza, lo spettacolo multimediale “Prometeo” (8 luglio), gli incontri con protagonisti del blog “Spuntini” tra cui Kento e Nogaye Ndiaye (9 luglio), e la conferenza esperienziale dell’ecofilosofa Diana Tedoldi (10 luglio). Spazio anche all’arte con l’installazione collettiva “Trasmissione in diretta”, realizzata da studenti del territorio.

Gran finale sabato 11 luglio con la fiera dell’educazione, che trasformerà il Rondò dei Talenti in un’agorà di incontri, laboratori e stand, e con gli spettacoli in collaborazione con il Mirabilia Festival.

Il programma completo è disponibile sul sito rondodeitalenti.it.