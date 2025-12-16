Mondovì si aggiudica il Bando Stars: in arrivo 500 mila euro per l’avvio dei corsi universitari in Cittadella

Nella giornata di ieri, lunedì 15 dicembre, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha reso noti i vincitori del bando "Stars", la selezione avviata nella scorsa primavera con l'obiettivo di sostenere dieci progettualità strategiche ad ampio respiro, capaci di generare un rilevante impatto territoriale. In tal senso, il Comune di Mondovì aveva presentato il progetto "La Nuova Cittadell'Arte" coinvolgendo nella prima e nella seconda fase di progettazione la Fondazione Cirko Vertigo. L'obiettivo dell'Amministrazione, infatti, era quello di reperire risorse nell’ottica di consolidare la presenza sul territorio dei corsi universitari in arti performative e circensi, nonché di avviare lo specifico percorso di laurea magistrale.

"Siamo estremamente felici e grati alla Fondazione CRC - il commento del sindaco Luca Robaldo - che ha saputo interpretare questa esigenza, concedendo questo importante sostegno. Esprimiamo analoga gratitudine ai 36 Comuni che ci hanno accompagnato in questo percorso, trasformando la progettualità in un vero e proprio elemento di condivisione provinciale. La 'nostra' Cittadella si aprirà così al territorio, in uno splendido caleidoscopio di offerta culturale e di offerta formativa di livello accademico. Congratulazioni, inoltre, anche al Monastero di San Biagio la cui progettualità ha incontrato il favore della stessa CRC, a testimonianza di un tessuto associativo monregalese quanto mai vivace e attento".

Il sindaco si sofferma poi sul percorso progettuale relativo all'intero compendio della Cittadella. "Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che stanno svolgendo gli Uffici: entro fine gennaio sarà pronto il Progetto Esecutivo al fine di bandire la realizzazione dei lavori di recupero del primo lotto, già interamente finanziato (con circa tre milioni), e al contempo abbiamo già le risorse per riempirlo di contenuto. Sono grato a chi ci sta lavorando, in particolar modo le dottoresse Giulia Danna e Federica Terreno e l'ingegner Francesco Mazza" conclude Robaldo.



