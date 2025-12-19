 / Artigianato

Artigianato | 19 dicembre 2025, 19:31

A Racconigi celebrati i piccoli grandi gesti: consegnato il “Premio Gentilezza – Città di Racconigi”

Il riconoscimento promosso dal Comune insieme a Confartigianato Cuneo per dare valore e visibilità a gesti, azioni e progetti che rafforzano il benessere della comunità e lo spirito civico

La premiazione di Aldo Pelassa

Si è svolta lo scorso 13 dicembre, presso la SOMS di Racconigi, la cerimonia di consegna del “Premio Gentilezza – Città di Racconigi”, iniziativa promossa dal Comune di Racconigi insieme a Confartigianato Cuneo per dare valore e visibilità a gesti, azioni e progetti che rafforzano il benessere della comunità e lo spirito civico.

Il premio nasce in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre) con l’intento di riconoscere chi, nel contesto racconigese, si distingue per empatia, rispetto, attenzione agli altri e disponibilità concreta. Ai premiati è stato consegnato un riconoscimento realizzato da FabLab Cuneo presso i laboratori di Savigliano, a testimonianza del legame tra innovazione, creatività e valore sociale.

Durante la serata, allietata dal Coro InCanto cittadino, sono stati premiati:

  • Aldo Pelassa – “Volontario da sempre: gentilezza come cortesia e amabilità, disponibilità costante e gratuita verso chiunque abbia bisogno, un punto di riferimento stimato e benvoluto da tutta la comunità”.
  • Stefano Audisio, titolare dell’attività “Il Kiosko” di Racconigi – “Nell’ambito della propria professione ha saputo trasformare competenza e accoglienza in momenti di aggregazione e socialità, contribuendo a rendere Racconigi più viva, attrattiva e inclusiva”.
  • Centro Diurno Socio Terapeutico “Alambicco” di Racconigi – “Riconosciuto per il costante impegno nella promozione dell’inclusione e nell’accoglienza delle fragilità, creando occasioni di incontro tra persone con e senza disabilità in contesti di gioco, relazione e movimento, abbattendo barriere fisiche, sociali e culturali”.

«Con il Premio Gentilezza – commenta Valerio Oderda, sindaco di Racconigi – abbiamo voluto dire un “grazie” pubblico a chi, ogni giorno, rende migliore la nostra città con gesti concreti: a volte silenziosi, ma capaci di lasciare un segno profondo. Racconigi è una comunità che sa prendersi cura: questa serata lo ha dimostrato e ci incoraggia a continuare su questa strada, valorizzando l’empatia e il rispetto reciproco».

«In un tempo in cui la frenesia rischia di allontanarci, - aggiungono Elisa Reviglio, presidente della Zona di Savigliano di Confartigianato, e Daniela Biolatto, dirigente dell’Associazione e promotrice dell’iniziativa – mettere al centro la gentilezza significa rafforzare legami e senso di appartenenza. Questo premio vuole essere uno stimolo a moltiplicare gesti di cura e attenzione: nelle famiglie, nel volontariato, a scuola e anche nel lavoro, dove accoglienza e responsabilità diventano ogni giorno un servizio alla comunità».

«Questo Premio – conclude Daniela Balestra, presidente territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo – racconta bene il senso più autentico del nostro essere associazione: i valori di Confartigianato nascono dalla centralità della persona. Che sia un volontario, un’attività di vicinato o un servizio dedicato alle fragilità, ciò che fa la differenza è la capacità di costruire relazioni, ascoltare e prendersi cura. È la stessa cultura che ritroviamo ogni giorno nel lavoro artigiano: competenza, responsabilità e attenzione all’altro. Sostenere iniziative come questa significa rafforzare comunità più unite, in cui nessuno resta indietro».

Il riconoscimento a Stefano Audisio: hanno ritirato il premio e letto un ringraziamento di Stefano la madrea Bea Panetto e la compagna Ilaria Alfieri

Valerio Oderda, Daniela Biolatto, Daniela Balestra ed Elisa Reviglio

Maresa Destito coordinatrice del Centro Diurno Alambicco

C. S.

