Ospedale Santa Croce di Cuneo: doni dagli studenti dell’Afp Centro alla Pediatria

Gli allievi dell'Afp (Azienda formazione professionale) Centro di Cuneo, all'interno del progetto "Mani che sostengono" promosso dal Centro Servizi per il Volontariato, in collaborazione con Abio (Associazione per il bambino in ospedale) Cuneo mirato alla sperimentazione della cittadinanza attiva, hanno organizzato a scuola una raccolta giochi, per il reparto di Pediatria dell'Ospedale S.Croce e Carle.

Una delegazione di studentesse, accompagnate dall’insegnante Sara Comba, sì è occupata della consegna alla quale era presente il neo direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera, Gabriele Giarola, la primaria della Pediatria, Eleonora Tappi, con la coordinatrice infermieristica Elisa Brignone e l'equipe del reparto. “Un gesto concreto di solidarietà – ha spiegato l’insegnante - che vuole essere solo il primo di una serie. Questo significa per i giovani essere agenti di cambiamento nel mondo che li circonda”.