Cuneo, Babbi Natale de "La via della felicità" al mercatino di Natale

Al Mercatino di Natale di via Roma, augurando il meglio per le festività a commercianti e visitatori e ringraziando le forze dell'ordine per il loro costante lavoro, i "Babbi Natale" volontari del gruppo cuneese, hanno consegnato il loro dono: la guida al buon senso per una vita migliore, un codice morale non religioso scritto da L. Ron Hubbard tradotto e diffuso in tutto il mondo.

"E' sempre emozionante far avere alle persone questo libricino che porta con se un messaggio di pace e di fratellanza - spiega Claudio Balestra, coordinatore dell'iniziativa - Abbiamo voluto realizzare una copertina personalizzata dedicata alla nostra città, che amiamo. Il nostro non è volantinaggio. Con ciascuna delle 230 persone alle quali abbiamo fatto avere il libretto c'è stato un saluto, un breve scambio di idee, un augurio o addirittura qualche conversazione, sempre cordiale, sui problemi e sulle possibilità che la vita ci presenta. Questo libretto è definito appunto una guida. Leggendolo e mettendolo in pratica chiunque può migliorare e condurre una vita più attiva e costruttiva per se e per gli altri."

Il gruppo La Via della Felicità di Cuneo è presente dal 2018. Negli anni ha distribuito oltre 47 mila copie de La Via della Felicità in tutta la provincia. Contatti e maggiori informazioni alla pagina Facebook "La Via della Felicità Cuneo" od Instagram "laviadellafelicita.cn".