Al Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì inaugurati i nuovi laboratori multimediale e fotografico

Mercoledì scorso, 17 dicembre, il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì ha organizzato un pomeriggio che ha saputo coniugare l’antico e il moderno, presentando al pubblico presente e – più in generale – al territorio, alcuni progetti svolti negli scorsi mesi.

Abbiamo, infatti, inaugurato il nuovo laboratorio informatico-multimediale e il laboratorio di fotografia e posa: due nuovi spazi didattici molto preziosi per tutti gli indirizzi, in particolar modo per il Liceo Artistico multimediale che, nell’occasione, ha esposto i progetti multimediali svolti in collaborazione con Groove Eater Studio – partner per le materie laboratoriali - nel campo della fotografia, della grafica e della parte di directory svolta nel settore videomaking. A seguire, l’inaugurazione della pregevole grande pala d'altare di San Filippo Neri con la Madonna, nella cappella quattrocentesca dei Licei.

Erano presenti, tra gli altri: per la Provincia il consigliere Pietro Danna; per il Comune di Mondovì l'assessore Francesca Bertazzoli; per la Fondazione CRC (main sponsor) la vicepresidente Elena Merlatti e la consigliera Marina Perotti; per l'Associazione Esedra Mondovì (sponsor) Silvio Cavarero e Maria Rosa Rossi; per la Soprintendenza ai Beni Culturali Claudia Maritano; per il Rotary Club Mondovì il presidente Roberto Bresciano e Silvia Tonelli; per la Fondazione Cordero di Montezemolo Romolo Garavagno; per l'associazione Ex allievi Danilo Baravalle; il pittore Fabry Rosso, autore dei dipinti del nuovo laboratorio; per Informatica System, il presidente Sergio Blengini.

«Grazie ad una forte alleanza con tutte le risorse del territorio, il nostro Liceo riesce a realizzare progetti di ampio respiro per i nostri alunni e le nostre alunne: grazie a tutti» il commento del dirigente scolastico.