Cronaca | 27 dicembre 2025, 17:24

Roccaforte Mondovì: padre e figlio soccorsi dopo essersi persi in zona Rastello

Un uomo e suo figlio di 7 anni sono stati geolocalizzati dalla squadra TAS di Cuneo, prima di venire recuperati dagli uomini del soccorso alpino

(foto di repertorio)

Si è conclusa nel migliore dei modi l'operazione condotta nel pomeriggio odierno da vigili del fuoco e soccorso alpino nel territorio di Roccaforte Mondovì.

Un uomo e suo figlio, un bambino di 7 anni, si sono persi dopo avere imboccato una stradina nella zona di Rastello. Immediatamente si sono attivati i soccorritori e i due sono stati geolocalizzati dalla squadra TAS (Topografia Applicata al Soccorso) di Cuneo, prima di venire recuperati dagli uomini del soccorso alpino.

Attivate anche le squadre SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e l'elicottero Drago da Torino.

redazione

