PatchUP Alba: i primi 15 giorni confermano una scelta giusta

A quindici giorni dall’apertura del nuovo punto assistenza PatchUP ad Alba, in Via Cuneo 20/C, i primi riscontri raccontano un avvio concreto e positivo. I numeri parlano chiaro, così come le parole dei clienti che in queste settimane hanno iniziato a frequentare il centro.

Fin dai primi giorni di attività, PatchUP Alba ha registrato una media di due computer al giorno in ingresso per riparazioni e assistenza. Un dato interessante, che dimostra quanto il bisogno di supporto informatico sia reale, non solo per smartphone e tablet ma anche per computer utilizzati ogni giorno per lavoro e studio.

Ha funzionato bene anche la formula di acquisto da privati, con super valutazione tramite permuta o buono acquisto: oltre trenta dispositivi ritirati già nella prima settimana, segno che molti clienti cercano soluzioni pratiche e trasparenti per rinnovare i propri dispositivi.

Un aspetto emerso con forza è il dialogo diretto con le persone. In tanti hanno dichiarato apertamente che ad Alba mancava un centro di fiducia per il mondo informatico, un punto di riferimento a cui rivolgersi senza dubbi quando un dispositivo smette di funzionare. PatchUP ha intercettato proprio questa esigenza: spiegare bene, lavorare con metodo e offrire un servizio chiaro.

A confermare il buon avvio arrivano anche le recensioni online: 12 recensioni, tutte a 5 stelle, raccolte in appena due settimane. Un risultato che racconta la soddisfazione dei primi clienti e la qualità del servizio percepita fin dal primo contatto.

PatchUP è già una realtà consolidata sul territorio, con sedi operative a Savigliano e Bra, e ad Alba porta lo stesso modello di lavoro: riparazioni curate, attenzione ai dati personali, componenti di qualità e tempi chiari. In una città dove la concorrenza è presente, la scelta è quella di puntare sul valore della riparazione e sulla qualità dell’assistenza, non sulla corsa al prezzo più basso.

A raccontare questi primi giorni sono Carlo, Federico e Lorenzo, il team che segue direttamente il centro:

«In queste prime settimane abbiamo avuto conferme importanti. Molti clienti ci hanno detto che cercavano da tempo un assistente di fiducia per computer, smartphone e tablet. Le recensioni e il passaparola ci stanno dando ragione. Per noi una riparazione fatta bene significa qualità, attenzione e rispetto per il dispositivo e per chi ce lo affida».

Dopo quindici giorni, PatchUP Alba sta costruendo le basi per diventare un punto di riferimento stabile per l’assistenza tecnologica in città, con un approccio semplice, diretto e orientato alle soluzioni.