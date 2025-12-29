A Cuneo il Capodanno esplode in piazza tra fuochi e musica nel cuore della città

Cresce l’attesa per Capodanno. Mercoledì 31 dicembre Cuneo saluterà il vecchio anno con tre grandi eventi. Alle 22 al Teatro Toselli si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta dal maestro Josè Ferreira Lobo e presentata da Alfonso De Filippis (info: www.promocuneo.it).

In piazza Foro Boario, a partire dalle 22.30, musica live con i “BorderlineRockHits”, il party “Love Hit 2000” con Reghé’n’Rolla e July B, animazione e dj set a cura dell’associazione All 4U e di Open Baladin Cuneo.

Allo scoccare della mezzanotte l’appuntamento più atteso, il grande spettacolo piromusicale in piazza Galimberti organizzato dal Comitato Cuneo Illuminata. Per la prima volta il cuore del centro cittadino ospiterà i fuochi d’artificio a tempo di musica, realizzati dalla ditta PiroG. Uno show suggestivo e dal grande impatto emotivo, lo spettacolo unirà l’arte pirotecnica ad affascinanti colonne sonore, create su misura per l’evento. Il cielo di Cuneo si riempirà di una danza luminosa per iniziare il nuovo anno con eleganza e stupore, senza dimenticare gli amici a quattro zampe, lo spettacolo infatti è classificato come “pet friendly”, quindi attento al benessere degli “amici a 4 zampe”.

Per dare il benvenuto al nuovo anno, giovedì 1° gennaio dalle 11 alle 13, in piazza Galimberti ci sarà un’esposizione di auto e moto d’epoca con un piccolo tour gratuito. L’evento sarà curato dal Club Citroen 2CV e Derivate Italia di Beinette (info e iscrizioni: segreteria@2cvclubitalia.com, tel. 349-2819582).

In attesa dell’Epifania, sabato 3 gennaio alle 10.30, il Museo Civico (via Santa Maria 10) ospiterà “Happy Epifania”, un laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni, dedicato alla creazione della scopa spazzatutto (prenotazione obbligatoria, costo 5 euro, iscrizioni: tel. 0171-634175, museo@comune.cuneo.it). Nel pomeriggio appuntamento con la visita guidata “Caffè e golosità cuneesi”, ritrovo alle 14.30 davanti alla sede di Conitours (via Carlo Pascal 7), costo 5 euro (info e iscrizioni: www.cuneoalps.it).