Alle porte del nuovo anno l’incontro con Blink Circolo Magico, tra bilanci e sorprendenti proposte

A Dronero, c’è un luogo fatto di mistero e magia, ma soprattutto di tanta tenacia: è Blink Circolo Magico.

L’associazione ci accogliere oggi nella sua suggestiva sede, per guardare insieme a noi al nuovo anno con entusiasmo, ma soprattutto con la proposta per tutti di regalarsi e regalare tempo, emozioni e stupore.

Da fine settembre, in meno di tre mesi è riuscita a costruire qualcosa una vera e propria comunità. 8 ospiti illustri, oltre 15 serate e ben 4 show. In tutto questo non sono mancate le serate Blink Off, ossia le prove aperte ad amici e parenti, ed il progetto Blink Social, che ha portato sorrisi e meraviglia in tre case di riposo, raccontano un circolo che non si limita al palco ma sceglie di vivere il territorio.

"Blink è nato per condividere, non per esibirsi soltanto - spiega Giorgio Barbero, presidente del Circolo Magico - La magia è un linguaggio potentissimo: crea relazione, incuriosisce, avvicina. Vederla funzionare anche in contesti sociali, come le case di riposo, è stata una delle emozioni più forti di questi mesi".

Un sentimento condiviso anche dal Consiglio Direttivo, che sottolinea come questa associazione stia crescendo grazie a un’idea semplice ma ambiziosa: "Volevamo un luogo dove la magia fosse studiata, rispettata e vissuta insieme - raccontano - Non un circolo chiuso, ma uno spazio aperto, dove professionisti, appassionati e pubblico potessero incontrarsi".

Il 2026 sarà l’anno della prima grande rassegna ufficiale: Sim Sala Blink offrirà un calendario di spettacoli che attraverserà i linguaggi diversi della magia e del teatro, portando sul territorio artisti di livello nazionale e internazionale.

Si partirà sabato 17 gennaio, alle ore 21, al Teatro Civico di Busca con Hyde e la sua “CuboMagia”: uno show sorprendente che utilizza il Cubo di Rubik come strumento narrativo, unendo logica, ritmo e stupore. Giovane star dei social e volto noto di Italia’s Got Talent, I Soliti Ignoti e Rai2, Hyde propone una magia moderna, veloce e coinvolgente, capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Ci sarà poi un grande evento sabato 14 marzo al Teatro Don Bosco di Cuneo, che ospiterà un doppio spettacolo, alle ore 17 ed alle ore 21: “Bubble is Magic” di Rolanda & Marco Zoppi. Uno show poetico e visivo, in cui luce, musica e bolle giganti daranno vita un’esperienza sensoriale unica. Bolle che danzano, si trasformano e riflettono arcobaleni, trasporteranno il pubblico in un mondo sospeso tra sogno e meraviglia.

Verrà poi sabato 18 aprile alle ore 21, al Teatro Iris di Dronero, con Alan il Prestigiamatto. Un baule che si aprirà liberando fantasia, oggetti animati e risate contagiose. Forte di un’esperienza nei più grandi parchi divertimento come Disneyland e Gardaland, Alan proporrà uno spettacolo pensato per bambine e bambini di oggi, ma anche per adulti che non hanno mai smesso di credere nella magia.

La rassegna si concluderà sabato 9 maggio con due spettacoli, alle ore 17 ed alle ore 21, nel Teatrino Blink: protagonista Davide Allena e la sua “MagiComedy”. Uno show irriverente e brillante, dove la magia incontrerà la comicità, in un crescendo di gag, colpi di scena e risate. “Sarà un finale intimo, coinvolgente e fuori dagli schemi - dicono da Blink - perfettamente in sintonia con lo spirito del circolo.”

Ma Blink non è solo spettacolo. A gennaio prenderà il via anche la sQuola di Magia, rigorosamente con la “Q”, che identitaria racconta il modo di pensare fuori dagli schemi del circolo. Saranno dieci appuntamenti dedicati allo studio dell’arte magica nelle sue molteplici forme: cartomagia, mentalismo, magia da scena, close-up, storia della magia e comunicazione. Un percorso aperto a curiosi e appassionati, che rappresenta anche l’unica porta d’accesso per entrare a far parte del Circolo Magico Blink.

"La sQuola è il cuore pulsante del nostro progetto - sottolinea Corrado Gerbaudo, il responsabile dell'iniziativa - Qui la magia non è un trucco da imparare, ma un linguaggio da comprendere, studiare e condividere".

I biglietti per gli spettacoli sono già disponibili sul sito blinkcircolomagico.it e sulla piattaforma Eventbrite. Per maggiori informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Dronero, Busca, Cuneo, dalla Fondazione CRC, dall’ATL Cuneese e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.