Il Balletto Nazionale della Romania porta Lo Schiaccianoci a Cuneo

Attesissimo l'appuntamento con Lo schiaccianoci: il Balletto Nazionale della Romania sarà ospite a Cuneo il 1 gennaio presso il Teatro Toselli, con musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij su libretto di Marius Petipa, tratto dal racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoffmann. Protagonista la compagnia del Teatro Nazionale dell’Opera della Romania.

Il balletto andò in scena per la prima volta il 18 dicembre 1892 e divenne immediatamente il più importante balletto nel periodo natalizio.

Questa data rientra nel Tour Italiano della storica compagnia del Balletto di Stato Rumeno, che sarà ospite nei più importanti Teatri Italiani.

La storia dello Schiaccianoci, ambientata agli inizi dell’Ottocento, si svolge alla vigilia di Natale quando Drosselmeyer, eccentrico inventore di giocattoli, molto amato dai bambini, viene invitato a casa del Sindaco. I giochi e le danze iniziano e Drosselmeyer organizza uno spettacolo di marionette e burattini nel quale il Re dei topi vuole rapire la Principessa, ma il coraggioso Schiaccianoci lo uccide e salva la Principessa, diventando così il giocattolo preferito della piccola Clara.

In sogno, la piccola, immagina l’invasione della sala da pranzo da parte dei topi guidati dal loro Re ma lo Schiaccianoci guida i soldatini all’attacco dominando la paura. Clara lo segue e lo salva gettando la sua pantofola contro il Re dei topi che, sconfitto, scompare con le sue truppe.

Drosselmeyer trasforma quindi lo Schiaccianoci e Clara in un Principe e in una Principessa e l’atto si conclude con il meraviglioso Valzer dei Fiocchi di Neve.

Nella Seconda parte del balletto il sogno prosegue nella Città dei Dolci e giunge il momento dei festeggiamenti cui prendono parte Clara e lo Schiaccianoci, si susseguono le danze con ritmo incalzante: Spagnola, Orientale, Cinese, Russa (trepak) e Pas de Trois, fino al risveglio della piccola protagonista con il suo Schiaccianoci tra le braccia.

Le scenografie incantate ed i costumi, atmosfera natalizia e impeccabile professionalità del Balletto Nazionale della Romania, renderanno partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann.

Lo spettacolo andrà in scena a Cuneo presso il Teatro Toselli giorno 1 gennaio alle 17.00 e alle ore 20.30. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di danza, ma anche per coloro che attraverso un grande Balletto, vogliono avvicinarsi a questa meravigliosa forma d’arte.

I biglietti sono acquistabili presso Tabaccheria 52 corso Nizza,52 (Cuneo), Tabaccheria Manassero via Cesare Battisti, 94 (Fossano), Tabaccheria Lingua corso Statuto, 23 (Mondovì).