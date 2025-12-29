 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 29 dicembre 2025, 13:59

Riaperto al transito per tutti i veicoli il Colle della Maddalena

Era chiuso per neve tra Argentera e il Confine di Stato

Riaperto al transito per tutti i veicoli il Colle della Maddalena

Dopo le operazioni di disgaggio valanghe e pulizia della strada, il Colle della Maddalena è stato riaperto al transito per tutti i veicoli in entrambe le direzioni di marcia. 

Era chiuso per neve tra le progressive Km 53+330 (località Argentera) e Km 59+708 (Confine di Stato).

Lungo la S.S. 21 vige l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali come previsto dall’Ordinanza nr. 773/2025. Sulla RD900, prosecuzione in territorio francese della S.S. 21, la circolazione dei mezzi superiori alle 26 tonnellate è consentita solo ai veicoli in possesso di deroga D.G.P. Cuneo n. 735/2004.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium