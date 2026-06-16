Salmour, al Parco Crova arriva “Ricette e Sinfonie” con gli ScavalcaMontagne

Nuovo appuntamento con la rassegna “In cammino 2026”: domani, mercoledì 17 giugno alle ore 21, la compagnia itinerante ScavalcaMontagne farà tappa a Salmour, al Parco Crova, con lo spettacolo “Ricette e Sinfonie”.

La compagnia, che attraversa il Piemonte a piedi con lo zaino in spalla, porta nei paesi e nelle piazze del territorio performance originali che uniscono teatro, musica e narrazione. Dopo il consueto percorso tra borghi e paesaggi, gli artisti arrivano nei luoghi di esibizione per incontrare il pubblico in un contesto informale e coinvolgente.

“Ricette e Sinfonie” si presenta come un’esperienza sensoriale completa, capace di intrecciare musica e suggestioni evocative. Il repertorio spazia tra arie romantiche e grandi successi della canzone italiana, in un viaggio dedicato all’amore, arricchito da momenti che coinvolgono anche gusto, vista e olfatto.

Lo spettacolo è a ingresso libero, con possibilità di lasciare un’offerta al termine della serata.