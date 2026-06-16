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Eventi | 16 giugno 2026, 14:51

Salmour si prepara alla serata nel verde del Parco Crova con la proiezione all’aperto di “Minecraft”

Nell’ambito dell’iniziativa “Cinema nel Parco”, Comune, Pro loco e associazione Cinedehors organizzano sabato 20 giugno, alle 20.30, l’appuntamento estivo rivolto a tutta la cittadinanza

Salmour si prepara alla serata nel verde del Parco Crova con la proiezione all’aperto di “Minecraft”

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Salmour, in collaborazione con la Pro Loco Salmour e l’associazione Culturale Cinedehors, invita la cittadinanza all’evento “Cinema nel Parco”, in programma sabato 20 giugno alle 20.30 nel verde del Parco Crova.

La serata prevede la proiezione del film d’animazione “A Minecraft movie”, un film di animazione, fenomeno tra i ragazzi, basato sul bizzarro paese delle meraviglie cubico che vive di immaginazione.

Durante la serata sarà attivo il servizio bar della caffetteria Manera. Per prenotazioni è possibile contattare Alberto al 340/9140599.

Cristiano Sabre

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