Cuneo, concerto all’Arena di Cuneo 2 per la Festa della Musica

Anche quest’anno l’Orchestra “B. Bruni” di Cuneo celebra la Giornata internazionale della Musica con un concerto all’aperto, in programma sabato 20 giugno alle ore 21 nella suggestiva cornice dell’Arena del quartiere Cuneo 2, in via Fenoglio.
Protagonista della serata sarà il complesso d’archi dell’orchestra, che proporrà un repertorio classico di grande richiamo con brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Edward Elgar, Max Bruch e John Rutter.
L’appuntamento, ormai diventato una tradizione per la città, offrirà al pubblico un’occasione di ascolto immersa nel contesto urbano e comunitario del quartiere, valorizzando la musica come momento di condivisione e partecipazione.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, il concerto si terrà nel salone parrocchiale di San Paolo, a pochi metri dall’anfiteatro.