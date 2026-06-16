 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 16 giugno 2026, 16:15

Cuneo, concerto all’Arena di Cuneo 2 per la Festa della Musica

Sabato 20 giugno l’Orchestra “B. Bruni” porta in scena il suo complesso d’archi con un repertorio da Mozart a Rutter

Cuneo, concerto all’Arena di Cuneo 2 per la Festa della Musica

Anche quest’anno l’Orchestra “B. Bruni” di Cuneo celebra la Giornata internazionale della Musica con un concerto all’aperto, in programma sabato 20 giugno alle ore 21 nella suggestiva cornice dell’Arena del quartiere Cuneo 2, in via Fenoglio.

Protagonista della serata sarà il complesso d’archi dell’orchestra, che proporrà un repertorio classico di grande richiamo con brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Edward Elgar, Max Bruch e John Rutter.

L’appuntamento, ormai diventato una tradizione per la città, offrirà al pubblico un’occasione di ascolto immersa nel contesto urbano e comunitario del quartiere, valorizzando la musica come momento di condivisione e partecipazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, il concerto si terrà nel salone parrocchiale di San Paolo, a pochi metri dall’anfiteatro.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium