Cuneo, al Cinema Monviso il documentario “Forest” sul lavoro nei boschi

Arriva anche a Cuneo “Forest”, il documentario prodotto da Cineblend che racconta il mondo del lavoro forestale e il valore dei boschi nella società contemporanea. L’appuntamento è per martedì 23 giugno alle ore 21 al Cinema Monviso.
Il film accompagna lo spettatore nel bosco del Monte Meletta, territorio simbolo segnato dalle conseguenze della tempesta Vaia, offrendo uno sguardo approfondito sulle attività forestali e sulla loro importanza dal punto di vista ambientale, sociale e culturale.
Al termine della proiezione è previsto un momento di confronto con il pubblico alla presenza del dottore forestale Lucio Vaira, che guiderà l’approfondimento sui temi emersi nel documentario.
“Forest” propone un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta di un settore spesso poco conosciuto, ma centrale nella vita quotidiana e nella tutela degli ecosistemi. Un’occasione per riflettere sul ruolo della gestione sostenibile dei boschi e sull’importanza di una maggiore consapevolezza ambientale.