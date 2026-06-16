A Bene Vagienna va in scena lo spettacolo "Il circo del giorno dopo"

Bene Vagienna si prepara per la serata di oggi, martedì 16 giugno, ad accogliere al Castello dei Conti Costa lo spettacolo della compagnia ScavalcaMontagne, in programma alle ore 21 nell’ambito della tournée “In cammino 2026”, giunta alla settima edizione.
In scena “Il circo del giorno dopo”, uno spettacolo comico che unisce giocoleria e clownerie, ambientato in un mondo distopico sospeso tra presente e futuro.
Particolarmente originale è il progetto degli ScavalcaMontagne, nato durante il periodo della pandemia con l’obiettivo di portare la cultura tra le persone attraversando il territorio a piedi. La compagnia, infatti, raggiunge i luoghi di esibizione camminando tra paesi e scenari del Piemonte, prima di incontrare il pubblico.
Un’esperienza che diventa così un vero e proprio viaggio, immerso nella natura e nella suggestione delle piazze.