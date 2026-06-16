Cinzano di Santa Vittoria d’Alba, torna il Tractor Beer Fest tra tradizione e convivialità

Tutto pronto a Cinzano, frazione di Santa Vittoria d’Alba, per la seconda edizione del Tractor Beer Fest, in programma domenica 21 giugno. Un evento che unisce la passione per i motori agricoli alla convivialità, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue radici rurali.
Protagonisti della giornata saranno i trattori d’epoca, simbolo della tradizione agricola locale, affiancati da esposizioni di macchinari moderni che raccontano l’evoluzione tecnologica del settore. Non mancherà un momento simbolico con la benedizione dei mezzi e dei loro proprietari.
Il programma prevede inoltre mercatini per tutta la giornata in piazza Europa e, al mattino, una camminata gratuita aperta a tutti, anche in compagnia dei propri cani, pensata per gli amanti del trekking e della vita all’aria aperta.
L’evento sarà preceduto, nella serata di sabato 20 giugno, dall’inaugurazione di una mostra dedicata ai piccoli attrezzi agricoli del passato e alla tradizione della coltivazione del Moscato, seguita da un brindisi inaugurale.