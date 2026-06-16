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Eventi | 16 giugno 2026, 16:48

Cinzano di Santa Vittoria d’Alba, torna il Tractor Beer Fest tra tradizione e convivialità

Domenica 21 giugno la seconda edizione: trattori d’epoca, mercatini, trekking e iniziative per valorizzare il territorio

Cinzano di Santa Vittoria d’Alba, torna il Tractor Beer Fest tra tradizione e convivialità

Tutto pronto a Cinzano, frazione di Santa Vittoria d’Alba, per la seconda edizione del Tractor Beer Fest, in programma domenica 21 giugno. Un evento che unisce la passione per i motori agricoli alla convivialità, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue radici rurali.

Protagonisti della giornata saranno i trattori d’epoca, simbolo della tradizione agricola locale, affiancati da esposizioni di macchinari moderni che raccontano l’evoluzione tecnologica del settore. Non mancherà un momento simbolico con la benedizione dei mezzi e dei loro proprietari.

Il programma prevede inoltre mercatini per tutta la giornata in piazza Europa e, al mattino, una camminata gratuita aperta a tutti, anche in compagnia dei propri cani, pensata per gli amanti del trekking e della vita all’aria aperta.

L’evento sarà preceduto, nella serata di sabato 20 giugno, dall’inaugurazione di una mostra dedicata ai piccoli attrezzi agricoli del passato e alla tradizione della coltivazione del Moscato, seguita da un brindisi inaugurale.

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