Langhe e Monferrato, torna “La collina sale sempre”: arte contemporanea tra borghi e paesaggi

Sabato 20 giugno alle ore 18, negli spazi di Artefora a Castiglione Tinella, prende il via la terza edizione di “La collina sale sempre”, il festival di arte contemporanea che trasforma le colline tra Langhe e Monferrato in un percorso espositivo diffuso.

La manifestazione, in programma fino al 5 luglio 2026, coinvolge i Comuni di Castiglione Tinella, Mango, Neive, Barbaresco, Santo Stefano Belbo e Castagnole delle Lanze, proponendo un itinerario tra mostre, residenze artistiche e installazioni site-specific curate da Marzia Capannolo.

Sono 16 gli artisti partecipanti, provenienti da Italia e da diversi Paesi del mondo – tra cui Lettonia, Uruguay, Brasile e Stati Uniti – con un focus particolare sull’Argentina. Le opere, ideate appositamente per i luoghi che le ospitano, trovano spazio in contesti di grande fascino: chiese, torri romaniche, cantine, fienili e cascine storiche, creando un dialogo diretto tra arte contemporanea e paesaggio.

Il titolo del festival si ispira a un passaggio de “La luna e i falò” di Cesare Pavese e richiama il tema della trasformazione, intesa come processo che custodisce la memoria e al tempo stesso rinnova lo sguardo sul presente. Un filo conduttore che attraversa l’intero progetto, concepito come occasione di confronto tra linguaggi artistici e identità dei territori.

Ogni tappa del festival sarà accompagnata da incontri, workshop e visite guidate, pensati per coinvolgere il pubblico e approfondire sia i contenuti delle opere sia le peculiarità dei luoghi.

Inserita nella rete “Orma. Tracce d’artista in Langhe Monferrato Roero” e nel programma “Capitali Sorelle” di “Alba Capitale dell’Arte Contemporanea 2027”, l’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti più significativi per la valorizzazione culturale del territorio, capace di unire ricerca artistica e promozione locale.



