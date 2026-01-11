Burattinarte d’Inverno debutta a Corneliano d'Alba

Sarà la voce delicata e ironica di Laura Landi, attrice, burattinaia e regista toscana, ad aprire sabato 18 gennaio alle ore 16:30, al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, la nuova edizione di Burattinarte d’Inverno 2026: una rassegna che da oltre 27 anni accompagna bambini, famiglie e appassionati in un viaggio tra teatro di figura, poesia e arte artigiana.

Lo spettacolo inaugurale – Il Notturno… con brio! – è una raffinata drammaturgia per burattini e attori, pensata per bambini e adulti, in cui musica dal vivo, comicità e atmosfere surreali si intrecciano per raccontare il mondo delle emozioni più profonde: la paura, il desiderio, l’ironia.

LA TRAMA

Due spettacoli in uno, due mondi che si rincorrono: da una parte un presentatore cerca di distrarre il pubblico con numeri comici, mentre sotto al palco si svolge il misterioso e poetico “Notturno”. In mezzo, Orlando – lo spettatore protagonista – precipita nella botola del palcoscenico e inizia un viaggio sorprendente attraverso l’oscurità: incontrerà la morte, il diavolo, l’amore e infine la paura stessa, in una sequenza di quadri evocativi, brillanti e suggestivi.

Una fiaba per ridere delle proprie paure e imparare a danzare anche nell’ombra.

Come spiegano i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno, «questo spettacolo è perfetto per aprire la rassegna: unisce teatro, musica e figure animate con un tono ironico e poetico, coinvolgente per tutte le età. Laura Landi propone un teatro raffinato ma accessibile, capace di affrontare temi profondi con grande leggerezza. In questa drammaturgia troviamo anche riferimenti musicali (Beethoven, Buscaglione) e letterari (Hoffmann), che offrono diversi livelli di lettura, rendendo lo spettacolo una vera esperienza teatrale condivisa».

Un’inaugurazione “al femminile” per Burattinarte d’Inverno 2026, che sarà caratterizzata da una significativa presenza di artiste donne, che con i loro linguaggi rinnovano il teatro di figura contemporaneo. L’apertura con Il Notturno… con brio! si inserisce a pieno titolo in questo percorso: lo sguardo femminile diventa qui chiave di racconto, forza di immaginazione, punto di vista attento sui sentimenti, sul tempo e sul coraggio.