A Cervere l’inaugurazione del rilascio dei passaporti all’ufficio postale con la presenza del senatore Bergesio e del presidente della Regione Cirio

Lunedì 19 gennaio Cervere inaugurerà dalle 11 il servizio di rilascio passaporto all’ufficio postale di Cervere, nell’ambito del “Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Governo e finanziato grazie a fondi Pnnr.

L’obiettivo sarà di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Tradotto: vi saranno più servizi decentralizzati nei vari paesi al di sotto dei 15mila abitanti, per agevolare i vari servizi telematici, tra cui novità, il passaporto. Il rilascio potrà avvenire anche avvenire in posta e non solo più in Questura o in Commissariato.

Per la giornata di Cervere, oltre ai vertici provinciali di Poste, saranno presenti il senatore della Repubblica e cerverese doc Giorgio Maria Bergesio, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la dottoressa Rosanna Minucci, nuovo Questore di Cuneo.

“Con questo momento si darà voce a un servizio importante e richiesto – ha concluso il sindaco di Cervere Corrado Marchisio -. Il fatto che venga inaugurato proprio a Cervere, credo possa contribuire a dare voce a quanto di buono stiamo facendo”.