BIATHLON / Coppa Italia Fiocchi, Miraglio Mellano domina la Short Individual U19 a Martello

La Short Individual ha aperto la prima giornata della 4ª tappa della Coppa Italia Fiocchi in Val Martello.

Nella prova senior femminile sui 12,5 km, successo per Fabiana Carpella (GS Fiamme Oro), autrice di una gara solida e ben gestita, chiusa in 38’59.7. Alle sue spalle Astrid Plosch (CS Esercito), seconda in 40’19.7, mentre il terzo posto è andato a Birgit Schoelzhorn (CS Carabinieri) in 41’22.8, nonostante qualche errore al poligono. Al 5° posto la piemotese Francecsca Brocchiero (Esercito) che termina con quattro errori complessivi.

La gara Giovani femminile, anch’essa sui 10 km, ha visto il successo di Magalì Miraglio Mellano (CS Esercito), che ha dominato con il tempo di 35’56.8, nonostante qualche errore al tiro, grazie a un passo sugli sci molto efficace. Alle sue spalle Thea Wanker (GS Fiamme Gialle), seconda in 36’07.0, protagonista di una prova estremamente precisa al poligono, seguita dalla cuneese Alice Gastaldi (GS Fiamme Gialle), terza in 36’14.8. In top10 altre tre piemontesi: 7ª Matilde Giordano (Fiamme Oro) seguita daa Iris Cavallera (Alpi Marittime) e Gaia Gondolo (Esercito). Qualche errore di troppo hanno fermato Luna Forneris (Esercito) che termina al 12° posto.

Grande equilibrio nella categoria Aspiranti femminile, sulla distanza di 6 km. A imporsi è stata Verena Pallua (Alta Badia), impeccabile al tiro e vincitrice in 21’57.4. Secondo posto per Lucia Brocchiero (GS Fiamme Gialle), che ha pagato diversi errori al poligono chiudendo in 22’48.5, mentre il terzo gradino del podio è andato a Caterina Parola (SC Valle Stura) in 23’19.7, autrice di una bella prova. Ai piedi del podio si ferma Cloe Giordano (Alpi Marittime) mentre al 20° posto conclude Vittoria Caffa (Valle Pesio).

Nella gara senior maschile sui 15 km, affermazione per David Zingerle (CS Esercito), autore di una prova autoritaria sugli sci e ben gestita al tiro, chiusa in 39’30.1. Alle sue spalle si è piazzato Alex Perissutti (CS Esercito), secondo in 40’11.2, mentre completa il podio Nicolò Giraudo (CS Esercito), terzo in 41’10.6, penalizzato da qualche errore in più al poligono eseguito da Thomas Daziano (Esercito).

Nella categoria Giovani maschile, impegnata sulla distanza di 12,5 km, dominio del CS Carabinieri, che ha occupato l’intero podio. La vittoria è andata a Jonas Tscholl, primo in 35’51.9, davanti al compagno di squadra Andreas Braunhofer, secondo in 35’59.9, con un distacco minimo. Terza posizione per Julian Huber, che ha chiuso in 37’49.1, pagando soprattutto qualche errore di troppo al tiro. Il primo piemontese in classifica è Stefano Occelli (Valle Stura) che chiude al 12° posto. Filippo Massimino (Alpi Marittime) nonnostate una buona prova sugli ssci chiude al 16° possto e nove errori totali al poligono. Qualche errore di troppo penalizzano anche Jacopo Piassco (Alpi Marittime) che chiude al 19° posto. 22° Lorenzo Canavese (Alpi Marittime).

Spettacolo ed equilibrio nella gara Aspiranti maschile sui 7,5 km. A imporsi è stato Matteo Zanoli (Alta Valtellina), che ha costruito il successo con un’ottima prova sugli sci, chiudendo in 24’26.4. Secondo posto per Vincent Pession (Amis de Verrayes) in 24’40.0, seguito da Walter Landry (Bionaz Oyace), terzo in 24’44.0, tutti racchiusi in pochi secondi dopo le penalità al poligono.