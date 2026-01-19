Alba, Città creativa UNESCO e APRO Formazione hanno presentato il progetto: “Giovani, Creatività, Innovazione: un nuovo approccio per la Capacity Building in Piemonte”

Si sono riunite nella sala trasparenza del grattacielo della Regione Piemonte, le tre Città Creative UNESCO piemontesi: Alba, Biella e Torino, per il kick off del progetto cofinanziato dalla Regione stessa: “Giovani, creatività e innovazione: un nuovo approccio per la Capacity Building in Piemonte”.

Il 16 gennaio la Dirigente del Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO della Regione Piemonte, Barbara Debora Viola, ha introdotto l’incontro e presentato gli interventi istituzionali dell’Assessora alla Cultura Marina Chiarelli e della Vicepresidente, Assessore Istruzione e Merito Assessora Elena Chiorino.

Hanno quindi preso la parola i rappresentanti ed i focal point delle tre città: Alba Città Creativa UNESCO per la Gastronomia dal 2017; Biella Città Creativa UNESCO per l’Artigianato dal 2019 e Torino Città Creativa UNESCO del Design dal 2014.

Per la città di Alba, hanno illustrato il progetto l’Assessora alla Cultura e Turismo Caterina Pasini, la focal point Annalisa Ricciardi e Giulia Torchio responsabile settore Apro Phygital di Apro Formazione.

La vicesindaco e assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Alba Caterina Pasini ha affermato che «Parte il progetto Capacity Building rivolto ai ragazzi, promosso dalla Regione Piemonte e dalla rete delle città creative UNESCO del Piemonte, insieme ad Alba, Torino e Biella. UNESCO suggerisce di coinvolgere le nuove generazioni nella creatività con uno strumento che consenta loro di “mettersi in gioco”, progettando e creando un prodotto che sia rappresentativo della Città creativa alla quale appartengono. APRO sarà per Alba il soggetto attuatore di questo bel progetto che consentirà ai ragazzi di lavorare in gruppo e poi in relazione con i ragazzi di Torino e Biella. Il riconoscimento di Città Creativa è una porta aperta sul mondo e, in questa occasione, il progetto nato sotto l’egida UNESCO si rivolge ai giovani, veri e propri agenti di trasformazione e vero e proprio cuore dell’iniziativa».

Per la città di Biella, soggetto attuatore BIA - Beni Immateriali e Archivistici, sono intervenute Elisa Piga e Claudia Gatti. Per Torino, 2i3t Incubatore di Impresa dell'Università di Torino, con gli interventi di Giuseppe Serrao e Claudia Pescitelli. Presenti anche gli studenti chiamati a realizzare il progetto, appartenenti all’Apro Formazione di Alba, all’ITI Sella e ITS TAM di Biella e al Liceo Artistico Cottini di Torino.