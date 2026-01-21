A Bernezzo gli Orti Generali di Torino condividono buone pratiche di rigenerazione urbana con DarkSky Hub

Giovedì 22 gennaio, dalle 18.30 alle 20.30, presso l’aula didattica CRAS di Bernezzo (via Alpi, 25) si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri della comunità di pratica di DarkSky Hub.

Protagonisti dell’incontro saranno alcuni membri di Orti Generali che racconteranno il percorso del progetto di orti comunitari urbani, nato dalla rigenerazione di un parco alla periferia sud di Mirafiori a Torino. A seguire si terrà un momento di scambio e confronto tra i presenti e un piccolo aperitivo curato da Atelier Mal’Erba di Caraglio. L’incontro è gratuito ed è gradita la prenotazione sulla pagina Eventbrite di Sideralis aps.

L’appuntamento fa parte di un percorso curato da Noau | officina culturale, in collaborazione e sinergia con Sideralis APS e CRAS Bernezzo che punta a sostenere la formazione e l’attivazione attorno ai temi della tutela della biodiversità, con la creazione di una nuova comunità di interesse incentrata sul benessere ambientale e sociale.

Per maggiori informazioni: enrico.t@noau.eu.

Il progetto di orti comunitari urbani Orti Generali ha restituito alla cittadinanza un parco fluviale, sulle rive del torrente Sangone, per molti anni abbandonato e degradato e, oggi, permette di coltivare, imparare e godersi la campagna in città, anche grazie alle molte iniziative e appuntamenti proposti al pubblico in ambito culturale e sociale. L’incontro con questa realtà ed i suoi membri permetterà ai partecipanti di confrontarsi e raccogliere materiali per l’obiettivo finale del percorso di DarkSKy Hub: un manifesto scritto in forma plurale per la tutela della biodiversità e del paesaggio delle valli e dei territori cuneesi.

Il percorso di DarkSky Hub ha preso il via con il primo appuntamento il 18 settembre, proseguendo giovedì 20 novembre con l’intervento del ricercatore ambientale e divulgatore scientifico Franco Borgogno di CleanAlp, Franco Borgogno, e dell’antropologa e scrittrice Irene Borgna. Dopo l’appuntamento del 22 gennaio con Orti Generali, sono previsti altri tre momenti di incontro: giovedì 19 marzo con Chiocciola la Casa del Nomade, realtà emiliana che promuove il cambiamento attraverso cittadinanza attiva e collaborazione; giovedì 21 maggio con Sideralis Aps di Cuneo, associazione culturale e scientifica che promuove l’accessibilità all’astronomia; per terminare con un’attività laboratoriale in programma sabato 20 giugno che prevede la realizzazione un manifesto grafico che sintetizzi visivamente il percorso partecipativo “Comunità, ambiente e biodiversità”.