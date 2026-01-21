A Piobesi d'Alba la compagnia Habanera Teatro presenta "Codamozza il gatto"

Dopo l’apertura a Corneliano d’Alba, la rassegna “Burattinarte d’Inverno 2026” prosegue il suo viaggio tra colline e storie con un appuntamento speciale a Piobesi d’Alba.

Domenica 1° febbraio alle ore 16:30, presso il Salone Polifunzionale in piazza San Pietro, salirà sul palco la compagnia toscana Habanera Teatro con uno dei suoi spettacoli più amati: Codamozza il Gatto.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici della rassegna, commentano: « Siamo molto contenti di annunciare un secondo appuntamento davvero da non perdere, adatto a tutta la famiglia, che continua il percorso di una rassegna sempre più attenta alla qualità artistica, alla narrazione sensibile e al teatro come occasione di incontro e condivisione tra generazioni».

LA TRAMA

Liberamente ispirato a una fiaba de Le Mille e una Notte, Codamozza il Gatto racconta le peripezie di un felino curioso e coraggioso, che in una notte tempestosa lascia il calore della sua casa per addentrarsi nel bosco alla ricerca di un topino. Sarà un viaggio fatto di incontri e scoperte, dove la memoria delle origini selvagge si intreccia alla scelta di una nuova armonia.

Protagonisti della vicenda, oltre a Codamozza, sono un topo ingegnoso, una civetta saggia, un istrice pungente e un cane buono. Attraverso giochi di luce, pupazzi e atmosfere delicate, lo spettacolo mette in scena un universo poetico e divertente, dove alla fine la ragione e il dialogo prevalgono sull’istinto.

I direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno sottolineano:«Codamozza il Gatto, nato nel 2000, è uno spettacolo che ha incantato generazioni di bambini e adulti, grazie a una presenza scenica energica e coinvolgente, che in questa edizione di Burattinarte sarà arricchita dall’interazione diretta di Patrizia Ascione fuori dalla baracca, a stretto contatto con il pubblico».