Valdieri, si presenta il libro su Isacco Levi

Una serata di forte valore storico e umano è in programma venerdì 23 gennaio alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale di Valdieri, dove sarà presentato il romanzo “Isacco e le tredici stelle di Davide” dello scrittore Ermanno Giraudo.

L’incontro, organizzato come appuntamento culturale aperto al pubblico, offrirà un’occasione di riflessione sulla memoria della Shoah e sulla lotta partigiana nel territorio cuneese.

Il libro ricostruisce la drammatica vicenda di Isacco Levi (1924-2019), ebreo saluzzese e comandante partigiano nella 181ª Brigata Garibaldi in Valle Varaita. Mentre combatteva tra le montagne contro l’occupazione nazifascista, i tredici membri della sua famiglia venivano deportati e annientati ad Auschwitz.

La sua è la storia di un uomo sopravvissuto alla distruzione della propria comunità, che ha scelto di dedicare l’intera vita alla testimonianza della memoria, affinché il sacrificio dei suoi cari e di tanti altri non venga dimenticato.

Nel romanzo, Giraudo intreccia ricerca storica e narrazione, restituendo non solo il volto eroico e tragico di Isacco Levi, ma anche quello della piccola comunità ebraica di Saluzzo, cancellata dalle persecuzioni razziali e dall’Olocausto.

Le “Tredici stelle di Davide”, che danno il titolo al libro, si trovano oggi incise nel cimitero ebraico di Saluzzo, a memoria perenne della famiglia Levi e di tutte le vittime della deportazione.

L’incontro si inserisce nel calendario delle iniziative che precedono il Giorno della Memoria, offrendo uno spazio di condivisione e conoscenza che unisce storia locale e memoria universale.