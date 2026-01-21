Cuneo, l’incanto dell’Italia in musica: allo Spazio Incontri il concerto del Duo Bileci-Scibilia

Domenica 25 gennaio alle ore 16.30, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo ospiterà un pomeriggio di grande musica con il concerto dal titolo “Incantevole Italia”. Protagonisti saranno il Duo soprano e pianoforte formato da Chiara Bileci (soprano) e Paolo Scibilia (pianoforte), interpreti di un variegato itinerario sonoro che attraversa l’opera, la romanza, l’operetta e la canzone italiana.

Il programma include alcune tra le più celebri arie del repertorio lirico e cameristico: da Eccomi in lieta vesta di Bellini a Quando men vò dalla Bohème di Puccini, fino a Volta la terrea dal Ballo in maschera di Verdi. A queste si affiancheranno liriche da camera come Ideale di Tosti e Ma rendi pur contento di Bellini, insieme a pagine brillanti d’operetta firmate Lehár, Strauss e Ranzato. Non mancherà infine un omaggio alla tradizione della canzone napoletana con evergreen come ‘A Vucchella e Torna a Surriento.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Incontri d’Autore”, realizzata in collaborazione con gli Amici della Musica di Savigliano e con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, del Banco Azzoaglio, con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Per informazioni su biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it, 333.4984128 – 393.3314628