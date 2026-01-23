In tantissimi a Villar San Costanzo per “Prim de Genè bugia i pè”

Giovedì 1° gennaio ben 1168 sono stati i partecipanti che hanno affollato le vie di Villar San Costanzo in occasione di “Prim de Genè bugia i pè” sfidando il freddo pungente.

Dai corridori alle famiglie con passeggini, dagli anziani, agli amici a 4 zampe nessuno ha perso l’occasione di ammirare lo spettacolare parco dei Ciciu ed i paesaggi che Villar ha da offrire. Anche quest’anno il tracciato ha portato il percorso fino alla Cappella di Sant’Antonio dove la Pro Loco Team Morra ha offerto un ristoro ad atleti e camminatori.

Oltre al punto panoramico i partecipanti hanno potuto apprezzare i piccoli presepi realizzati in occasione di “2 pass per Sant’Antoni” lungo il sentiero con cui si raggiunge la cappella.

Oltre a smaltire gli eccessi del cenone è stata un’occasione benefica che grazie alla quota di iscrizione ed alla generosità dei partecipanti ha permesso di raccogliere 3500 euro che saranno devoluti alle attività per i bambini del centro estivo 2026. Se l’evento nato dalla collaborazione tra il comune di Villar San Costanzo e l’ASD Podistica Valle Grana è stato un successo è anche grazie alla disponibilità delle attività commerciali ed associative del territorio.

Un ringraziamento doveroso va alla Croce Rossa di Dronero e ai volontari dell’AIB di Villar che hanno prestato servizio d’ordine.

Il merito del rinfresco va al Panificio Ponte Manuel, al Panificio Poetto Igor, al caseificio La Fissello Doc, al Biscottificio Cavanna e all’Associazione Pro Villar. Ringraziando uno ad uno tutti i partecipanti il comitato organizzatore vi dà appuntamento al prossimo anno per la nona edizione di “Prim de Genè bugia i pè”.