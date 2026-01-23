Saluzzo: la scrittrice Enrica Tesio presenta il libro “Cose che ti dico mentre dormi” 

Enrica Tesio, scrittrice, blogger, copywriter torinese è a Saluzzo stasera venerdì 23 gennaio alle 21 nella sala tematica de Il Quartiere per la presentazione del suo libro “Cose che ti dico mentre dormi” in dialogo con l’assessora alla cultura Attilia Gullino.

L’incontro, una narrazione piena di humour e sensibilità, capace di toccare corde intime e universali apre gli appuntamenti 2026 della rassegna culturale Trame del Quartiere.

“C’è un’ora segreta, notturna, abitata dai sogni e dalle verità sussurrate nel buio. In queste pagine prende voce una donna che veglia sulla sua famiglia, tra malinconia e tenerezza, parlando ai figli, ai ricordi, agli affetti lontani… e forse anche a sé stessa”.

Un appuntamento da vivere insieme, tra emozione e parole che restano.

L'evento è realizzato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con Il Quartiere e la biblioteca civica.