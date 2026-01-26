“L’equilibrio a tavola”: a Savigliano una serata su giovani e alimentazione

La Consulta della Famiglia del Comune di Savigliano, in collaborazione con l'Asl Cn1 e l’associazione A-fidati, organizza “L’equilibrio a tavola”, serata di approfondimento su «alimentazione, emozioni e benessere dei nostri ragazzi». L'incontro si svolgerà mercoledì 28 gennaio, alle 21, presso il Centro Culturale Saviglianese di piazza Nizza.

«Sarà un incontro informativo e di confronto – spiegano gli organizzatori – dedicato ai genitori dei ragazzi degli ultimi anni della scuola primaria, delle scuole medie e superiori, educatori e adulti di riferimento. È fondamentale imparare a riconoscere i primi segnali di disagio legati all’alimentazione, a capire quando è il caso di chiedere aiuto e a conoscere i servizi e le risorse presenti sul territorio». Ingresso libero.



