Neve e nuova allerta gialla su tutta la Granda: notte di precipitazioni e accumuli fino in pianura

Allerta gialla per neve e valanghe nel Piemonte meridionale.

Tempo in deciso peggioramento a partire dal pomeriggio odierno, con fase più intensa attesa dalla notte quando le precipitazioni saranno diffuse, localmente forti sul settore meridionale. Quota neve in calo in nottata fino ai 100-300 m sulle pianure dal Torinese verso il basso Piemonte, sui 300-500 m altrove.

Sono previsti disagi alla viabilità e possibili interruzioni dei servizi. Prevedibile anche la chiusura del tunnel di Tenda e della statale del Colle della Maddalena, da Argentera al Confine di Stato.

Gelicidio nelle valli sudorientali fino al primo mattino di domani. Nel corso della mattinata di domani, veloce miglioramento a partire da sudovest.

Questi gli accumuli attesi, pubblicati dal meteorologo Andrea Vuolo sui suoi social

CUNEESE: fino alla tarda sera di lunedì neve dai 600-800 metri, localmente più in basso su Val Tanaro, Monregalese e alta Langa; dalla mezzanotte quota neve in rapido calo fino in pianura su tutta la provincia, più fitta tra le 01 e le 07, copiosa su Cuneo, Monregalese, Cebano, Val Tanaro e alte Langhe, poi in rapido esaurimento dopo le ore 07-08 a partire da Sudovest.

Accumuli previsti: sopra i 1.500 metri, sono attesi tra i 25 e i 35 centimetri di neve fresca, fino a 40-50 centimetri su Marittime e Liguri con picchi localmente più elevati tra alta valle Stura di Demonte e Vermenagna. Dai 1.000 metri attesi generalmente tra 20 e 30 centimetri, fino a 35-40 centimetri su alte valli interne del Monregalese.

A bassa quota attesi fino a 8-12 centimetri sull’altopiano a Sud di Savigliano verso Fossano, Mondovì e Ceva dai 350-400 metri, 10-13 centimetri a Cuneo, 15-20 centimetri su Monregalese, Cebano e Langhe dai 500 metri, fino a 25-30 centimetri su alte Langhe e Val Tanaro dai 700 metri.

Su fondovalle collinari attesi 5-8 centimetri su Braidese e Albese sopra i 200-300 metri, nonché su pianura Saviglianese e pedemontana Saluzzese e Buschese, talora inferiore a 5 centimetri su bassa pianura a Nord di Saluzzo fino al confine con il Pinerolese e su Bra/Racconigi.