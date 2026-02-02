TENNISTAVOLO / A4 on fire, tutte vincenti le squadre verzuolesi in B1, B2 e C1

È iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno per le squadre dell’A4 Verzuolo impegnate nei campionati nazionali di B1, B2 e C1.

Tutte le tre formazioni verzuolesi hanno infatti conquistato i due punti e sono in testa alla classifica dei rispettivi campionati.

In B1 l’A4 Tonoli ha vinto per 5 a 3 sul campo della squadra emiliana del Cortemaggiore al termine di un match molto combattuto. Due punti a testa sono stati conquistati dal greco Anastasios Riniotis e da Simone Garello, mentre il 5° punto è arrivato grazie ad Alessandro Soraci. La formazione verzuolese guida la classifica con 4 punti di vantaggio sul Vigevano e sul Cus Torino. Nel prossimo turno, sabato 7 febbraio, i verzuolesi saranno impegnati proprio sul campo della formazione torinese.

Più agevole è invece stato il successo ottenuto nel campionato di B2 dall’A4 Scotta che si è imposta per 5 a 0 sul campo del Biella. Due vittorie a testa sono state ottenute da Andrea Garello e Vladimir Sych, mentre il 5° punto è stato conquistato da Mattia Garello. I verzuolesi mantengono il primato solitario in classifica.

Netta vittoria anche per l’A4 Avis che nel campionato di C1 ha espugnato il campo del Valenza con il punteggio di 5 a 1. Carlo Cesano ed Emma Sereno Regis hanno ottenuto due vittorie a testa, mentre il 5° punto è stato conquistato da Gabriele Rosso. Grazie a questa vittoria la formazione verzuolese condivide la testa della classifica con il TT. Torino.