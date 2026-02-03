Ironia e fede sul palco del Teatro del Poi: ad Alba va in scena “La Fabbrica dei Santi”

Una commedia brillante e dal sapore pungente, capace di mescolare ironia e riflessione sul mondo ecclesiastico contemporaneo. È “La Fabbrica dei Santi”, spettacolo scritto e diretto da Pietro Di Giorgio, in programma venerdì 6 febbraio alle 21.30 al Teatro del Poi di Alba. Sul palco, insieme all’autore, anche Manuele Laghi, Laura Martelli e Marco Pepe.

La vicenda si svolge alla vigilia della festa di Santo Morto, patrono del borgo di Roccasecca, dove il parroco Don Pepe e il sagrestano Cuppulazza faticano a completare i preparativi. Don Pepe vive un momento di sconforto: la sua parrocchia, ormai in declino, non riesce più a competere con la vicina Roccafiorita, trascinata dal successo del carismatico Don Kevin, giovane prete ivoriano pieno di energia e di idee.

Il crescente consenso verso Don Kevin spinge il Vaticano ad accorpare le due comunità sotto un’unica diocesi guidata proprio da lui, decisione che getta Don Pepe nello sconforto. Deciso a non arrendersi, il parroco tenta allora l’impossibile: trovare un nuovo santo capace di restituire prestigio e vitalità alla sua chiesa.

Tra gag, fraintendimenti e momenti di tenerezza, “La Fabbrica dei Santi” accompagna il pubblico in una riflessione leggera ma profonda sulla fede, sulla competizione e sulla necessità di credere ancora nei miracoli – anche quelli quotidiani.