BASKET / Per Farigliano settimana da incorniciare: vittorie per Allievi e Allieve CSI

Allievi CSI

PF 92

OLIMPO ALBA 54

Prestazione dominante per gli Allievi CSI, protagonisti di una gara intensa fin dalla palla a due. La PF impone subito ritmo e fisicità, muovendo bene il pallone e trovando con continuità la via del canestro. Ampie rotazioni e tutti i ragazzi coinvolti per una vittoria larga e meritata.

PF. Bianciotto, Scarano, Porro, Pedde, Romana, Conterno, Revelli, Mula, Pirola. All. Giachello

Allieve CSI

PF 53

Basket Cairo 32

Terzo successo stagionale per le Allieve fariglianesi. Dopo un primo quarto equilibrato, un parziale decisivo permette alla PF di prendere margine. Nella ripresa la difesa sale di intensità, arrivano recuperi e canestri facili che chiudono la partita.

PF. Alberione, Ascheri, Cagnassi, De Piano, Fontana, Giordano, Rosso B., Rosso G., Terreno All. Schellino, Cagnassi

Under 15 Gold

PF 50

Pall. Grugliasco 73

Contro la capolista non basta una buona reazione d’orgoglio. L’avvio contratto e qualche fallo di troppo rendono il match subito in salita. Dopo una buona risposta prima dell’intervallo, Grugliasco prende il largo nella seconda metà di gara e conferma il primato.

PF. Cerato, Novarese, Viara, Galleano, Sartirano, Occelli, Musso Taricco, Reineri, Demaria All. Occelli, Pecchenino

Under 14 Gold

Acaja 84

PF 64

Trasferta complicata sul campo della prima della classe per una PF un po’ incerottata. Nei primi tre quarti la gara resta viva, giocata ad alto ritmo. Nell’ultima frazione i padroni di casa accelerano e chiudono il match, ma la prestazione dei fariglianesi resta positiva.

PF. Aimasso, Jovanovic, Bruno, Borra, Cappellino, Rinaudo, Romana, Grosso, Pecchenino, Saulo. All. Giachello

[La squadre degli Under 14]

Under 13 Gold – Fase Top

PF 52

Area Pro 92

Esordio impegnativo nella fase Top contro Area Pro. La PF resta in partita nei primi minuti, ma le rotazioni limitate e la maggiore fisicità degli ospiti fanno la differenza. Una gara dura, ma preziosa per il processo di crescita del gruppo.

PF. Barbiero, Basso, Gambera, Cappellino, Jovanovic, Demaria, Saulo, Gallo, Giordano, Paccani All. Sappa, Giachello, Schellino.

Esordienti

Cest. Cherasco 4

PF 12

Terza giornata e terza vittoria per gli Esordienti, che si impongono anche a Cherasco. Difesa aggressiva, intensità costante e contropiedi efficaci permettono alla PF di restare imbattuta e in testa alla classifica.

PF. Bertone, Bruno G., Bruno F., Dutto, El Jaber, Hincu, Lubatti, Mula, Pittavino, Revelli. All. Bolgioni.

Aquilotti Big

PF – Cuneo 11-13

PF – Amatori Savigliano 16-8

Secondo raduno della seconda fase per i 2015 fariglianesi. Gara combattutissima contro Cuneo, decisa allo scadere, seguita da una convincente vittoria contro Savigliano. I pieffini confermano un ottimo momento di forma e una crescita costante.

PF. Bruno G., Bruno F., Chionetti, Dalmasso, Fajeta, El Jaber, Marenco, Mula, Lubatti, Novarese, Pittavino, Santomauro, Scarzello. All. Bolgioni.