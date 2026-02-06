Open Day organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica dell’ASL CN2 e Università del Piemonte Orientale il giorno 7 marzo 2026, dalle ore 09.30 alle ore 12.00, presso la Sede Formativa di Alba (Via Vittorio Emanuele II, 19 - Cortile della Maddalena).
Durante l’Open Day sarà possibile assistere alla presentazione dei corsi, incontrare i docenti e gli studenti, visitare aule e laboratori.
L’incontro è accessibile a tutti, a chi sta valutando di candidarsi alle prossime edizioni del corso e a chi semplicemente desidera saperne di più sulle attività svolte.
E’ gradita la prenotazione entro il 6 marzo 2026 al seguente link: https://lnkd.in/dkhGt4gk
Open Day del Corso di Laurea in Infermieristica dell'ASL CN2
Si terrà il 7 marzo, dalle ore 09.30 alle ore 12.00, presso la Sede Formativa di Alba di Via Vittorio Emanuele II, 19 - Cortile della Maddalena
