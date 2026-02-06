 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 06 febbraio 2026, 06:52

Open Day del Corso di Laurea in Infermieristica dell'ASL CN2

Si terrà il 7 marzo, dalle ore 09.30 alle ore 12.00, presso la Sede Formativa di Alba di Via Vittorio Emanuele II, 19 - Cortile della Maddalena

Open Day del Corso di Laurea in Infermieristica dell'ASL CN2

Open Day organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica dell’ASL CN2 e Università del Piemonte Orientale il giorno 7 marzo 2026, dalle ore 09.30 alle ore 12.00, presso la Sede Formativa di Alba (Via Vittorio Emanuele II, 19 - Cortile della Maddalena).

Durante l’Open Day sarà possibile assistere alla presentazione dei corsi, incontrare i docenti e gli studenti, visitare aule e laboratori.

L’incontro è accessibile a tutti, a chi sta valutando di candidarsi alle prossime edizioni del corso e a chi semplicemente desidera saperne di più sulle attività svolte.

E’ gradita la prenotazione entro il 6 marzo 2026 al seguente link: https://lnkd.in/dkhGt4gk

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium