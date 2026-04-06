La Pasqua di Bra con la processione dei Battuti Bianchi (FOTO)

La Pasqua a Bra ha unito il sacro e il profano con i Battuti Bianchi che festeggiano sfilando in processione tra bancarelle e giostre in movimento a far da cornice a un appuntamento di fede sempre più vivo nel cuore della città.

Protagoniste le antiche statue lignee, raffiguranti la Fede, la Madonna e il Cristo Risorto, capaci di affascinare, di far meditare come un miracolo che si ripete da centinaia di anni, generazione dopo generazione.

Queste meravigliose opere d’arte sacra sono state scortate nel pomeriggio di domenica 5 aprile da un fiume di fedeli ai quali si sono uniti gli amministratori comunali, con in testa il sindaco Gianni Fogliato, le Forze dell’odine, la comunità ortodossa e l’Arciconfraternita della Misericordia, con la Polizia locale a garantire la sicurezza del corteo.

La processione, chiusa dal rettore Franco Cocuzza e dai vice rettori Andrea Maccagno e Silvio Malena, si è snodata a circolo tra piazza Caduti per la libertà, via Vittorio Emanuele II, via Pollenzo, piazza XX Settembre e corso Garibaldi.

L’eco delle preghiere, dei passi cadenzati di confratelli e consorelle, salutati da balconi fioriti e addobbati, vede la cerimonia della liturgia ufficiale fondersi con riti antichissimi. A custodirli sono le Confraternite dei Battuti Bianchi e dei Battuti Neri. Riti profondamente radicati nelle processioni che rievocano la passione, morte e resurrezione di Cristo.

Quindi, il ritorno nella chiesa della Santissima Trinità per l’adorazione eucaristica, il saluto del presidente di Battuti Bianchi Valter Manzone e la celebrazione della Messa presieduta da don Efisio Edile.

Volti commossi, preghiere e applausi hanno sottolineato l’intensità di un momento che unisce fede, cultura e identità collettiva. A Bra, la Pasqua non è solo una ricorrenza religiosa: è un’occasione per ritrovarsi come comunità, celebrare le tradizioni secolari e vivere insieme la gioia della Resurrezione.

In foto i Battuti Bianchi di Bra in festa