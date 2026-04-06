“Vibrazioni colorate”: i paesaggi dell’anima di Renata Murgasova tornano in mostra ad Alba

Sarà inaugurata sabato 18 aprile negli spazi della Biblioteca civica Giovanni Ferrero la mostra personale “Vibrazioni colorate” di Renata Murgasova, visitabile fino all’8 maggio negli orari di apertura della biblioteca. Un’esposizione che riunisce una quindicina di opere dell’artista locale e che invita il pubblico a entrare in un dialogo fatto di luce, materia e percezione.

Luogo vivo di produzione e diffusione culturale, la Biblioteca civica di Alba è impegnata in un percorso di valorizzazione delle espressioni artistiche del territorio. Dopo la recente esposizione di Arianna Defilippi, il testimone passa ora alla pittrice di origine slovacca Renata Murgasova: per lei è la seconda esperienza espositiva nei locali della Biblioteca, che nel 2023 ospitò la sua mostra d'esordio.

Per Murgasova – nata a Banská Bystrica e residente ad Alba dal 2001 – si tratta dunque di un ritorno in un luogo già familiare, che oggi accoglie un percorso più maturo e consapevole. Le opere, realizzate a olio su tela, tavola e coppi – quelli tradizionali usati per i tetti delle cascine del territorio –, raccontano un universo visivo in cui convivono le radici e il presente: i paesaggi della terra d’origine e quelli delle Langhe e del Roero si intrecciano in una narrazione fatta di colline, vigne, luci, stagioni e dettagli quotidiani e familiari.

Il titolo della mostra, “Vibrazioni colorate”, diventa chiave di lettura dell’intero lavoro. Il colore è energia, che attraversa la tela e si trasforma in esperienza sensibile. “Ogni colore che percepiamo è una forma di energia, una vibrazione speciale; tutto è energia sincera e profonda che arriva a noi e da noi”, spiega l’artista, restituendo l’idea di una pittura che nasce dall’incontro tra ciò che si vede e ciò che si sente.

Nelle sue opere, i rossi e i gialli caldi dell’autunno dialogano con i verdi e i blu più profondi, dando forma a paesaggi che non sono mai solo rappresentazione, ma evocazione: frammenti di memoria, suggestioni, atmosfere. È una pittura che si muove tra osservazione e interiorità, tra fedeltà al reale e risonanza emotiva. Sempre in viaggio tra le colline dolci di Banská Bystrica e di Langhe e Roero, tra passato e presente.

Dipingere, per Murgasova, significa anche costruire un ponte con chi guarda. “È un legame che si crea tra chi realizza un’opera e chi la osserva”, un incontro di sensibilità che può trasformarsi in un ricordo, un’emozione, un pensiero.

La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 12.30. Un invito a lasciarsi attraversare dal colore, e a ritrovare, tra le pieghe della pittura, una vibrazione che sa parlare a ciascuno in modo diverso.