09 febbraio 2026

Il Carnevale della Famija Albeisa ha fatto tappa in Comune in attesa del Ballo dei Bambini

Sabato 14 febbraio in programma la visita al reparto pediatrico dell’Ospedale “Ferrero” di Verduno. Nel pomeriggio, in piazza Ferrero, partirà la sfilata fino al Palazzo Mostre e Congressi per il tradizionale e atteso evento riservato ai più piccoli

Prosegue il tour cittadino del Carnevale della Famija Albeisa che ieri, domenica 8 febbraio, ha fatto tappa anche in Comune, nella Sala del Consiglio “Teodoro Bubbio”, per il tradizionale incontro con il sindaco.

A rappresentare il Carnevale albese erano presenti le storiche maschere Lasagnon e Ciuciabarlet, insieme alle Matote, alla Quaresima, al Brindeur e alle maschere della Fondazione Ferrero, portando tra i banchi del Consiglio l’allegria e lo spirito irriverente tipici del Carnevale.

Durante l’incontro, le maschere hanno “interrogato” il primo cittadino Alberto Gatto sui principali temi che riguardano la città: dalla pulizia urbana alla viabilità, con particolare attenzione alle nuove bretelle come quella di strada Gamba di Bosco, alla variante Borio e al terzo ponte sul Tanaro; dalle piste ciclabili al futuro del Mudet, fino all’anno di Alba come Capitale dell’Arte Contemporanea. In quest’ultimo ambito, è stato rivolto l’invito al sindaco a coinvolgere la Famija Albeisa nelle iniziative culturali cittadine.

Il sindaco ha risposto puntualmente a tutti i quesiti, cogliendo l’occasione soprattutto per complimentarsi e ringraziare la Famija Albeisa per l’impegno nel mantenere viva una tradizione tanto sentita, capace di portare il Carnevale e la sua allegria in tanti luoghi della città, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone in difficoltà.

Il tour delle maschere è iniziato il 31 gennaio con la visita al Vescovo, ai Vigili del Fuoco e alla Casa di Riposo Ottolenghi, per poi proseguire all’Asilo Città di Alba, alla Caritas e al Cottolengo. Nei prossimi giorni le maschere continueranno a far visita a scuole e case di riposo, confermando il forte legame del Carnevale con il territorio e la comunità.

Sabato 14 febbraio è inoltre in programma la visita al reparto pediatrico dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, accompagnati dalle maschere torinesi Gianduia e Giacometta. Nel pomeriggio, con ritrovo alle ore 14.30 in piazza Ferrero, partirà la sfilata fino al Palazzo Mostre e Congressi per il tradizionale e attesissimo Ballo dei Bambini, uno dei momenti più amati del Carnevale albese.

C. S.

