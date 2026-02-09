Il Carnevale della Famija Albeisa ha fatto tappa in Comune in attesa del Ballo dei Bambini

Prosegue il tour cittadino del Carnevale della Famija Albeisa che ieri, domenica 8 febbraio, ha fatto tappa anche in Comune, nella Sala del Consiglio “Teodoro Bubbio”, per il tradizionale incontro con il sindaco.

A rappresentare il Carnevale albese erano presenti le storiche maschere Lasagnon e Ciuciabarlet, insieme alle Matote, alla Quaresima, al Brindeur e alle maschere della Fondazione Ferrero, portando tra i banchi del Consiglio l’allegria e lo spirito irriverente tipici del Carnevale.

Durante l’incontro, le maschere hanno “interrogato” il primo cittadino Alberto Gatto sui principali temi che riguardano la città: dalla pulizia urbana alla viabilità, con particolare attenzione alle nuove bretelle come quella di strada Gamba di Bosco, alla variante Borio e al terzo ponte sul Tanaro; dalle piste ciclabili al futuro del Mudet, fino all’anno di Alba come Capitale dell’Arte Contemporanea. In quest’ultimo ambito, è stato rivolto l’invito al sindaco a coinvolgere la Famija Albeisa nelle iniziative culturali cittadine.

Il sindaco ha risposto puntualmente a tutti i quesiti, cogliendo l’occasione soprattutto per complimentarsi e ringraziare la Famija Albeisa per l’impegno nel mantenere viva una tradizione tanto sentita, capace di portare il Carnevale e la sua allegria in tanti luoghi della città, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone in difficoltà.

Il tour delle maschere è iniziato il 31 gennaio con la visita al Vescovo, ai Vigili del Fuoco e alla Casa di Riposo Ottolenghi, per poi proseguire all’Asilo Città di Alba, alla Caritas e al Cottolengo. Nei prossimi giorni le maschere continueranno a far visita a scuole e case di riposo, confermando il forte legame del Carnevale con il territorio e la comunità.

Sabato 14 febbraio è inoltre in programma la visita al reparto pediatrico dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, accompagnati dalle maschere torinesi Gianduia e Giacometta. Nel pomeriggio, con ritrovo alle ore 14.30 in piazza Ferrero, partirà la sfilata fino al Palazzo Mostre e Congressi per il tradizionale e attesissimo Ballo dei Bambini, uno dei momenti più amati del Carnevale albese.