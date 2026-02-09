Storica festa di carnevale per le Avis di Borgo, Roccavione, Robilante e Vernante

Solidarietà, generosità ed amicizia queste le parole chiave che hanno caratterizzato la serata di sabato 7 febbraio. Da anni ormai, il gruppo ‘’Interavis’’ si riunisce in occasione del carnevale per festeggiare e portare avanti una collaborazione storica.

La serata ha avuto luogo presso il Real Park di Entracque, location che da anni ospita gli avisini, ed è cominciata all’insegna dei colori, con stelle filanti e trombette che hanno allietato le ottanta persone che erano presenti. Il tutto è poi proseguito con un brindisi accompagnato da un ricco menù ed è terminato con la musica dei suonatori e le parole dei rappresentanti delle diverse sezioni comunali; in particolare si è voluto ricordare come la collaborazione che da anni è portata avanti tra le AVIS della Valle Vermenagna e quella di Borgo San Dalmazzo sia un esempio e motivo di orgoglio anche a livello provinciale e come si voglia rafforzare anche tra i più giovani quel senso di appartenenza alla ‘’famiglia avisina’’ che tanto caratterizzava coloro che, ai tempi, avevano fondato le rispettive sezione con un unico sentimento comune: la voglia di fare del bene.