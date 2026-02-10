"Al Rifugio di Fido serve più chiarezza": Giuliana Mossino solleva dubbi sulla gestione del canile

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il servizio di gestione del canile rappresenta una funzione essenziale per il territorio e per i 20 Comuni consorziati che vi fanno riferimento.

Nel corso della recente Commissione Ambiente, è stata presentata una risposta dell’ASL dalla quale emergerebbe una situazione apparentemente regolare. Tuttavia, come consigliere di minoranza, ritengo doveroso segnalare che esistono atti ufficiali e verbali, tra cui un verbale redatto dal Corpo Forestale nel mese di luglio, che riportano rilievi e accadimenti non del tutto sovrapponibili a una lettura esclusivamente rassicurante della situazione. Pur essendo a conoscenza di tali contenuti, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle procedure amministrative in corso, non è possibile renderne pubblici tutti i dettagli.

Particolare attenzione deve essere posta al benessere e alla salute degli animali ospitati nella struttura, un aspetto tutt’altro che secondario e che deve restare prioritario in ogni valutazione. La tutela degli animali costituisce infatti un indicatore diretto della qualità del servizio e dell’efficacia dei controlli esercitati dagli enti competenti.

Nel corso delle ultime settimane mi sono recata personalmente al canile per prendere visione della situazione, seppur in modo informale e per cortesia istituzionale, ma soprattutto per manifestare vicinanza ai volontari che operano quotidianamente all’interno della struttura. A loro va riconosciuto il merito di non aver mai fatto mancare una presenza costante e un impegno fondamentale, spesso esercitato con grande senso di responsabilità.

Ritengo pertanto necessario proseguire con attenzione, trasparenza e senso delle istituzioni, affinché eventuali inadempienze, qualora accertate, possano essere chiarite e superate, nell’interesse degli animali, dei volontari e dei cittadini dei Comuni coinvolti, di cui Bra è capofila.

Giuliana Mossino,

Consigliere Comunale Bra - Lega Salvini Piemonte"