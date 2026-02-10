A Borgo San Dalmazzo un corso dedicato all'espressione artistica e alla creatività

L’Associazione Santuario di Monserrato ODV propone un nuovo percorso dedicato all’espressione artistica e alla creatività: il Laboratorio creativo tecnico grafico di pittura “Dal mandala all’acquerello”, condotto da Valeria Arpino.

Il laboratorio si svolgerà presso il Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo nelle mattinate di domenica 16 febbraio, 2, 16 e 30 marzo, con inizio alle ore 9.30. Gli incontri sono pensati come un’occasione aperta a tutti, anche a chi non possiede esperienze artistiche pregresse, per avvicinarsi alle tecniche del disegno e della pittura attraverso un percorso che unisce manualità, concentrazione e creatività.

Durante il laboratorio i partecipanti sperimenteranno diverse tecniche, dal mandala all’acquerello, in un contesto suggestivo e raccolto, favorevole alla ricerca espressiva e al benessere personale. Tutto il materiale necessario sarà fornito dall’organizzazione, permettendo ai partecipanti di prendere parte alle attività senza ulteriori spese.

Il contributo di partecipazione è di 5 euro per ogni incontro, mentre la partecipazione è gratuita per gli iscritti all’Associazione Santuario di Monserrato.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 340 2549768, indicando nome e cognome.

L’iniziativa rientra tra le attività culturali e sociali promosse dall’Associazione, con l’obiettivo di valorizzare il Santuario come luogo di incontro, condivisione e crescita personale attraverso l’arte.