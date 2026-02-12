Legge sulla montagna, l'Assemblada occitana valades: "Non ci siamo... di nuovo"

Continua il dibattito pubblico sulla legge montagna presentata dal ministro Calderoli, questa volta è l'Assemblada occitana valades a dichiararsi molto critica in merito alla nuova bozza.

"Quando è uscita la precedente lista dei comuni montani avevamo espresso ampie aperture alla nuova legge - scrive in una nota - , pur denunciando alcuni punti che non trovavano il nostro accordo (come ad esempio l' inserimento di alcune città pedemontane, o di pianura nella classificazione).

Oggi, invece, con la nuova lista, decisa dalla conferenza unificata e approvata dal ministro Calderoli, non possiamo non esprimere il nostro rammarico e la nostra rabbia! Hanno nuovamente vinto le logiche politiche ed elettorali a discapito della gente di montagna!

Si è pensato alle prossime elezioni e non a salvaguardare la montagna!

Dal nostro punto di vista è intollerabile che si siano nuovamente allargate le maglie per includere grandi comuni della prima pianura che nulla hanno a che vedere con la vera montagna!

Questa nuova classificazione ci convince ogni giorno di più che per le valli occitane l'unica soluzione per sopravvivere sia chiedere l' autonomia, la Provincia Autonoma Occitana!

Detto questo proviamo a rilanciare alcune proposte che in questi giorni gli amministratori locali hanno lanciato in questi ultimi mesi. Quella che ci sentiamo veramente di fare nostra è la seguente: la defiscalizzazione dei redditi! Chi lavora e chi crea attività economiche in montagna (specialmente in aree montane depresse economicamente (ad esempio i comuni non turistici)) non deve pagare tasse allo stato, ma solo quelle agli enti locali! Rilanciamo anche un’altra nostra proposta storica: bonus per acquistare nei negozi (o nelle piccole attività agro-turistiche montane). Per finanziare questo bonus siamo convinti che si debbano utilizzare i fondi della tassa di soggiorno e similari.

Ci auguriamo - conclude la nota - che il governo ascolti le rimostranze delle montagne e non pensi solo a dare finanziamenti a pioggia per incassare voti! Una nuova legge sulla montagna è necessaria! Ma deve essere fatta nell' interesse della MONTAGNA e non pensando alle prossime elezioni!

L' Assemblada occitana valades, dalla parte degli occitani, sempre!"