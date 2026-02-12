Coldiretti Cuneo ricorda Maria Franca Ferrero: "Famiglia attenta al mondo allevatoriale locale"

Sincera commozione e partecipazione al dolore della famiglia per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero sono state espresse dal Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada e dal Direttore Francesco Goffredo, che ricordano l’attenzione della famiglia Ferrero al mondo allevatoriale cuneese, rafforzata da progettualità come il polverizzatore, che hanno contribuito a stabilità e competitività del settore.