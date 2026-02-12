I MiniOttoni conquistano il Museo Eusebio con una "Tempesta Perfetta" di musica

Per il quarto appuntamento di Musica in Museo, sabato 21 febbraio alle ore 17 nella sala Maccario del Museo Eusebio di Alba, si esibiranno i MiniOttoni, un piccolo gruppo di strumenti a fiato.

Sax, trombe e tromboni, supportati dalle percussioni, propongono un repertorio di brani originali fatti di melodie incalzanti e motivetti accattivanti, un remix di cover tra canzoni nazionalpopolari e hit internazionali. Un’altalena di ritmi, dalla marcetta allo ska, dalla disco dance allo swing.

Una Street Band più incline all’esibizione per la strada, laddove il marciapiede è il "palcoscenico" naturale e la festa di paese è il mood principale. In questo concerto, però, si cimenterà con il pubblico e con l'atmosfera dotta del museo, cercando la "Tempesta Perfetta" dell'intrattenimento.

Prima del concerto, alle ore 16:30, è possibile partecipare ad una breve visita guidata ad una delle collezioni museali.

L’ingresso al concerto è gratuito. La prenotazione è consigliata.