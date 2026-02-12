I MiniOttoni conquistano il Museo Eusebio con una "Tempesta Perfetta" di musica

 / Eventi

Street band con fiati, percussioni e un repertorio che spazia da canzoni nazionalpopolari a hit internazionali: sabato 21 febbraio alle 17 ad Alba

I MiniOttoni conquistano il Museo Eusebio con una &quot;Tempesta Perfetta&quot; di musica

Per il quarto appuntamento di Musica in Museo, sabato 21 febbraio alle ore 17 nella sala Maccario del Museo Eusebio di Alba, si esibiranno i MiniOttoni, un piccolo gruppo di strumenti a fiato.

Sax, trombe e tromboni, supportati dalle percussioni, propongono un repertorio di brani originali fatti di melodie incalzanti e motivetti accattivanti, un remix di cover tra canzoni nazionalpopolari e hit internazionali. Un’altalena di ritmi, dalla marcetta allo ska, dalla disco dance allo swing.

Una Street Band più incline all’esibizione per la strada, laddove il marciapiede è il "palcoscenico" naturale e la festa di paese è il mood principale. In questo concerto, però, si cimenterà con il pubblico e con l'atmosfera dotta del museo, cercando la "Tempesta Perfetta" dell'intrattenimento.

Prima del concerto, alle ore 16:30, è possibile partecipare ad una breve visita guidata ad una delle collezioni museali.

L’ingresso al concerto è gratuito. La prenotazione è consigliata.

Per info e prenotazioni museo@comune.alba.cn.it

