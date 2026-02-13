Alba si prepara ai funerali di Maria Franca Ferrero: dispositivo straordinario per il centro storico

Domani, sabato 14 febbraio, alle ore 15 nel Duomo di Alba, si terranno i funerali di Maria Franca Fissolo, moglie del compianto imprenditore Michele Ferrero, figura discreta e centrale nella storia del gruppo. Un appuntamento che richiamerà autorità e cittadini e che comporterà un articolato dispositivo di sicurezza concordato in Prefettura.

Il piano è stato definito dal Comitato tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica e formalizzato con ordinanza del Questore. In campo tutte le forze dell’ordine, con un rafforzamento dei servizi sanitari e dei presidi dei Vigili del Fuoco, oltre alla vigilanza di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda la viabilità, è previsto il divieto generalizzato di sosta in diverse aree del centro, riservate alle autorità, ai mezzi al servizio della famiglia e della Ferrero. Le zone interessate sono piazza Monsignor Grassi, il piazzale del Convitto, piazza Vittorio Veneto, piazza Rossetti e parte di piazza Franco e Carlo Miroglio. Quest’ultima sarà destinata esclusivamente al dispositivo di sicurezza delle autorità e non alla sosta ordinaria.

In piazza Duomo è atteso un afflusso di qualche migliaio di persone. Come già avvenuto per i funerali del cavaliere Michele Ferrero e del figlio Pietro, sarà istituita una fascia di rispetto davanti alla facciata del Duomo, per consentire le manovre del carro funebre e delle vetture della famiglia, evitando assembramenti in prossimità del feretro.

Particolare attenzione anche all’organizzazione per la stampa. L’azienda ha previsto un sistema di pre-accredito attraverso il proprio ufficio stampa e sarà allestita una sala stampa presso l’Ente Turismo, con postazioni di lavoro e connessioni dedicate. In piazza Duomo verrà predisposto un rialzo per cameraman e operatori e un maxischermo, a cura della Ferrero, per permettere la partecipazione anche dall’esterno.

È prevista inoltre la presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, in rappresentanza del Governo. Per questo sarà attivato il cerimoniale del Ministero della Difesa, che curerà la parte formale legata alle autorità.

[La corona di fiori inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni]

In queste ore la città sta già partecipando alla camera ardente, allestita in Fondazione Ferrero dalle ore 10 alle 18. Sempre in Cattedrale è prevista la recita del Rosario, questa sera alle ore 20.30, momento di raccoglimento che precederà le esequie di sabato.

[Albesi in coda alla camera ardente]

Come detto, per l’evento sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro città.

Dalle ore 7.00 alle ore 18.00 divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Monsignor Grassi, Piazza Rossetti, Piazza Carlo e Franco Miroglio, Via Vida, Piazza Vittorio Veneto, Piazzale Ex Convitto/Asl CN2.

Dalle ore 12.00 alle 17.00 divieto di transito in via Giraudi (tratto compreso tra via Senatore Como e via Acqui), piazza Carlo e Franco Miroglio, via Vida.

Per le esequie, l’isola ecologia di Via Ognissanti chiuderà alle ore 15.30 sabato 14 febbraio.