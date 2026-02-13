 / Attualità

Da nuovi luoghi di aggregazione a eventi e progetti specifici: più di 400.000 euro dal Comune di Mondovì per contrastare il disagio giovanile

Le azioni messe in campo dall’Amministrazione sono state sintetizzate durante l’ultimo Consiglio comunale dall’assessore alle Politiche Giovanili Alessandro Terreno

Mondovì vista dall'alto

Un’azione amministrativa corale e trasversale che intende rispondere ai disagi e ai bisogni delle nuove generazioni, diffusi in tutta Italia e tangibili anche all’interno della città di Mondovì. E non è un caso, allora, che nel corso del Consiglio comunale dell’11 febbraio scorso l’assessore alle Politiche Giovanili, Alessandro Terreno, abbia voluto rimarcare quanto finora realizzato dall’Amministrazione comunale: «Siamo consapevoli delle difficoltà sociali e psicologiche che oggi affliggono i nostri ragazzi - il suo commento - e proprio per questo vogliamo diventare una “Comunità educante” nella realtà di tutti i giorni. Da queste considerazioni, allora, è nato nei mesi scorsi il “Tavolo dei Giovani” che riunisce più di dieci realtà associative di settore, pensato come organo di ascolto e di confronto, che agisce in piena sinergia con il “Tavolo delle Politiche Sociali” e il “Tavolo della Pace”.

 

Ma non può esistere un contrasto efficace senza appositi luoghi di crescita e di aggregazione. In questi anni, allora, abbiamo creato l’edicola O.M.G. in piazza della Repubblica (che oggi funziona anche come sportello piscologico) e lo spazio G.I.F.T. con aule studio e laboratori creativi. Nei prossimi mesi verrà poi inaugurata l’Ala Nord come nuova ubicazione ideale per svago, eventi e manifestazioni. E proprio in riferimento a queste ultime, il programma concertistico 2026 sarà ancora una volta pensato in diretta collaborazione con i più giovani, che diverranno così protagonisti sia sul palco (con il Suono delle Scuole ad esempio), sia nel dietro alle quinte, come attori organizzativi veri e propri. Grazie al Circolo delle Idee, ancora, quest’anno prenderà vita il progetto “In-Onda”, dove il podcast diventerà strumento di cittadinanza attiva e di inclusione. Abbiamo finora investito più di 427.000 euro, insomma, per trasformare la paura in protagonismo provando a scongiurare, tra le altre cose, gesti anticonservativi, per una comunità monregalese che vuole unirsi attorno alle nuove generazioni anche grazie alla collaborazione e al supporto di tutti gli Istituti scolastici, dell’ASL e degli enti locali del Terzo Settore».

cs

